চলে গেলেন মোটরহেড ব্যান্ডের গিটারিস্ট ফিল ক্যাম্পবেল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফিল ক্যাম্পবেল। ছবি: এএফপি

বিশ্বখ্যাত হেভি মেটাল ব্যান্ড ‘মোটরহেড’-এর গিটারিস্ট ফিল ক্যাম্পবেল আর নেই। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ব্যান্ডটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকা এই গুণী শিল্পী ৬৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৩ মার্চ একটি জটিল অস্ত্রোপচারের পর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ক্যাম্পবেলের পরিবারের দেওয়া একটি ফেসবুকের পোস্টের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে ক্যাম্পবেলের পরিবার তাঁকে একজন ‘নিবেদিতপ্রাণ স্বামী, চমৎকার বাবা ও স্নেহময় দাদা’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাতি-নাতনিদের কাছে তিনি ‘বামপি’ নামে পরিচিত ছিলেন। পরিবার থেকে আরও বলা হয়েছে, ‘যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁরা সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর ফেলে যাওয়া সংগীত ও স্মৃতি আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবে।’

মোটরহেড ব্যান্ডের পক্ষ থেকে তাঁদের ইনস্টাগ্রাম পেজে দেওয়া এক পোস্টে ক্যাম্পবেলকে ‘এক বিশাল আলোকবর্তিকা’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ফিল ছিলেন একাধারে দুর্দান্ত গিটারিস্ট, লেখক ও সংগীতশিল্পী, যাঁর রক্তে বইত মোটরহেড। তাঁর গিটারের জাদুতে তিনি সব সময় আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করতেন এবং জীবনকে পরম আনন্দে উপভোগ করতেন।’

পোস্টে আরও বলা হয়, ‘ফিলকে ছাড়া একটি মুহূর্তও হাসাহাসি ছাড়া কাটানো সম্ভব ছিল না। পৃথিবী আজ এক বিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্র হারাল, আমরা শোকাহত।’

১৯৬১ সালে ওয়েলসের পন্টিপ্রিডে জন্মগ্রহণ করেন ফিল ক্যাম্পবেল। তিনি ১৯৮৪ সালে মোটরহেডে যোগ দেন এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর ব্যান্ডটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০১৫ সালে ব্যান্ডের মূল কান্ডারি লেমি কিলমিস্টারের মৃত্যুর পর মোটরহেড ভেঙে যায়। ‘এস অব স্পেড’-এর মতো অসংখ্য হেভি মেটাল গানের কারিগর ছিলেন তাঁরা।

মোটরহেড-পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের তিন সন্তানকে নিয়ে ‘ফিল ক্যাম্পবেল অ্যান্ড দ্য বাস্টার্ড সন্স’ ব্যান্ড গঠন করেন। সর্বশেষ তিনি নিজের শহর পন্টিপ্রিডের ‘মুনি আর্টস সেন্টার’-এ একটি হাউসফুল শোতে পারফর্ম করেন।

ক্যাম্পবেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে মুনি আর্টস সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংগীতজগতে ফিলের প্রভাব ছিল বিশাল। তাঁকে সব সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। বিখ্যাত জার্মান হেভি মেটাল গায়িকা ডোরো পেশ বলেন, ‘আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ফিলকে নিজের বন্ধু বলতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের ছিল।’

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

