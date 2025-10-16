সম্পর্ক বনাম অধিকারের গল্প নিয়ে আসছে স্বার্থপর

প্রচারে ব্যস্ত সাদামাটা কোয়েল
বিনোদন ডেস্ক
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ অনেক পরিবারেই দেখা যায়। অনেক সময় সম্পত্তির ভাগের জন্য নষ্ট হয়ে যায় ভাই-বোনের সম্পর্ক। সম্পর্ক আর অধিকারের এমন গল্পের সিনেমা নিয়ে আসছেন কোয়েল মল্লিক। কালীপূজা উপলক্ষে ২১ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘স্বার্থপর’ নামের সিনেমাটি। বানিয়েছেন অন্নপূর্ণা বসু। এতে কোয়েল মল্লিকের ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কৌশিক সেন।
স্বার্থপর সিনেমার গল্প তৈরি হয়েছে দুই ভাই-বোনকে নিয়ে, যারা নিজের পিতৃভূমি বা বাড়ির অধিকার চায়। বোন তার বাবার বাড়ির অধিকার চাইলে ভাইয়ের সঙ্গে তৈরি হয় দূরত্ব। অধিকার আদায়ে আদালতের শরণাপন্ন হয় বোন। সম্পত্তির কারণে ভাই-বোনের একটি মিষ্টি সম্পর্ক কীভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তাই দেখা যাবে এ সিনেমায়। স্বার্থপর দিয়ে অনেক দিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন কোয়েলের বাবা রঞ্জিত মল্লিক। এতে তাঁকে দেখা যাবে আইনজীবীর ভূমিকায়।
টালিউডের সফল নায়িকা কোয়েল মল্লিক। কাজ করেছেন ব্যবসাসফল অনেক সিনেমায়। বিয়ের পর সিনেমায় আর নিয়মিত দেখা যায়নি তাঁকে। অনেক দিন পরপর প্রেক্ষাগৃহে আসছে তাঁর সিনেমা। তাই প্রচারে কোনো রকম ছাড় দিচ্ছেন না কোয়েল। সিনেমাটি দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। এমনই এক অনুষ্ঠানে কোয়েলের কাছে জানতে চাওয়া হয়, এই যে ভীষণ জনপ্রিয়তা, পারিবারিক ঐতিহ্য, ভবিষ্যতে নিজের বায়োপিক নির্মাণের আগ্রহ আছে কি না? অভিনেত্রীর স্পষ্ট জবাব, ‘না।’
কোয়েল বলেন, ‘আমি চাই না, আমার বায়োপিক তৈরি হোক। একটি সিনেমা তখনই চলবে, যখন তার মধ্যে কিছু ড্রামা থাকবে। আমার জীবন একেবারেই সাদামাটা। আমার জীবনে কোনো ড্রামা নেই। তাই আমার জীবন নিয়ে বায়োপিক তৈরি করাও যায় না।’
নিজের জীবনযাপন ব্যাখ্যা করে কোয়েল বলেন, ‘আমি সকালবেলা উঠি, বাড়ির কাজ করি, টিভি দেখি, সবার সঙ্গে গল্প করি। যদি কাজ থাকে, তাহলে সময়মতো বের হই, না হলে বাড়িতেই থাকি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাই। আমার জীবন ভীষণ বোরিং। তাই আমার জীবন নিয়ে অন্তত সিনেমা তৈরি করা যায় না।’
