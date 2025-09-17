দেশের হলে এসেছে সাড়া জাগানো জাপানি অ্যানিমে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জাপানের অ্যানিমে সিরিজের কদর সারা বিশ্বে। ‘ডেমন স্লেয়ার’ অন্যতম জনপ্রিয় জাপানি অ্যানিমে। ২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম পর্ব ‘মুগেন ট্রেন’। সিনেমাটি এতই দর্শকপ্রিয় হয় যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলারে তৈরি মুগেন ট্রেন আয় করে ৫০৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি। জাপানি সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়ে এটি। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এসেছে আরও দুটি সিকুয়েল—‘টু দ্য সোর্ডস্মিথ ভিলেজ’ ও ‘টু দ্য হাশিরা ট্রেনিং’। এ দুটি সিনেমাও ভালো ফল করেছে।
সে ধারাবাহিকতায় পর্দায় এসেছে নতুন সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা—ইনফিনিটি ক্যাসেল’। সিনেমাটি জাপানে মুক্তি পেয়েছে গত ১৮ জুলাই। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর। বিশ্বব্যাপী মুক্তির কিছুদিন পর ডেমন স্লেয়ারের নতুন সিকুয়েল এল বাংলাদেশে। স্টার সিনেপ্লেক্সে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে দেখা যাচ্ছে ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল।
ডেমন স্লেয়ারের আগের দুটি সিকুয়েল—টু দ্য সোর্ডস্মিথ ভিলেজ এবং টু দ্য হাশিরা ট্রেনিং-এর তুলনায় ইনফিনিটি ক্যাসেল বেশি সাড়া পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মুক্তির প্রথম দিনেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাজারে ৭০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা যেকোনো অ্যানিমে সিনেমার জন্য সর্বোচ্চ ওপেনিং। এর আগে সর্বোচ্চ ৩১ মিলিয়ন ডলার ওপেনিংয়ের রেকর্ড ছিল ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পোকেমন: দ্য ফার্স্ট মুভি—মিউটো স্ট্রাইকস ব্যাক’ সিনেমার।
ভ্যারাইটি জানিয়েছে, আইম্যাক্সের মতো অনেক প্রিমিয়াম বৃহৎ ফরম্যাটের হলে দাপিয়ে চলছে ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল, যা সিনেমাটির আয় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সিনেমাটি এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে আয় করেছে ৪০০ মিলিয়নের বেশি। শুধু জাপানের বাজার থেকেই এসেছে ২০০ মিলিয়ন। দিন যত গড়াচ্ছে, ইনফিনিটি ক্যাসেল নিয়ে দর্শকের আগ্রহ তত বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশেও বেশ সাড়া ফেলবে এই জাপানি অ্যানিমে।
জাপানের অ্যানিমে সিরিজের কদর সারা বিশ্বে। ‘ডেমন স্লেয়ার’ অন্যতম জনপ্রিয় জাপানি অ্যানিমে। ২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম পর্ব ‘মুগেন ট্রেন’। সিনেমাটি এতই দর্শকপ্রিয় হয় যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলারে তৈরি মুগেন ট্রেন আয় করে ৫০৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি। জাপানি সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়ে এটি। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সালে এসেছে আরও দুটি সিকুয়েল—‘টু দ্য সোর্ডস্মিথ ভিলেজ’ ও ‘টু দ্য হাশিরা ট্রেনিং’। এ দুটি সিনেমাও ভালো ফল করেছে।
সে ধারাবাহিকতায় পর্দায় এসেছে নতুন সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা—ইনফিনিটি ক্যাসেল’। সিনেমাটি জাপানে মুক্তি পেয়েছে গত ১৮ জুলাই। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মুক্তি পেয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর। বিশ্বব্যাপী মুক্তির কিছুদিন পর ডেমন স্লেয়ারের নতুন সিকুয়েল এল বাংলাদেশে। স্টার সিনেপ্লেক্সে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে দেখা যাচ্ছে ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল।
ডেমন স্লেয়ারের আগের দুটি সিকুয়েল—টু দ্য সোর্ডস্মিথ ভিলেজ এবং টু দ্য হাশিরা ট্রেনিং-এর তুলনায় ইনফিনিটি ক্যাসেল বেশি সাড়া পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মুক্তির প্রথম দিনেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাজারে ৭০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা যেকোনো অ্যানিমে সিনেমার জন্য সর্বোচ্চ ওপেনিং। এর আগে সর্বোচ্চ ৩১ মিলিয়ন ডলার ওপেনিংয়ের রেকর্ড ছিল ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পোকেমন: দ্য ফার্স্ট মুভি—মিউটো স্ট্রাইকস ব্যাক’ সিনেমার।
ভ্যারাইটি জানিয়েছে, আইম্যাক্সের মতো অনেক প্রিমিয়াম বৃহৎ ফরম্যাটের হলে দাপিয়ে চলছে ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল, যা সিনেমাটির আয় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সিনেমাটি এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে আয় করেছে ৪০০ মিলিয়নের বেশি। শুধু জাপানের বাজার থেকেই এসেছে ২০০ মিলিয়ন। দিন যত গড়াচ্ছে, ইনফিনিটি ক্যাসেল নিয়ে দর্শকের আগ্রহ তত বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশেও বেশ সাড়া ফেলবে এই জাপানি অ্যানিমে।
একজন নারীর জীবনসংগ্রামের গল্প নিয়ে লিসা গাজী বানিয়েছেন ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গুপী বাঘা প্রোডাকশনস ও কমলা কালেকটিভ প্রযোজিত সিনেমাটি ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সিনেমার গল্প, শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন দেশের উৎসবে প্রদর্শনের পর কেমন ছিল দর্শকদের প্রতিক্রিয়া...৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় ১৬ বছর পর গানে ফিরেছেন ‘একটা চাদর হবে’খ্যাত সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। বিরতি কাটিয়ে গত বছর প্রকাশ পায় শিল্পীর ‘আসমান জমিন’ গানটি। এর পর থেকে নিয়মিত গান প্রকাশ করছেন তিনি। জেনস সুমন জানান, লম্বা বিরতি শেষে নতুন করে শূন্য থেকে শুরু করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিনোদন অঙ্গনে এই মুহূর্তের অন্যতম জনপ্রিয় নাম হানিয়া আমির। সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব কনটেন্ট কিংবা বিজ্ঞাপন—দেশটির সব মাধ্যমে রাজত্ব করছেন হানিয়া। প্রথমবারের মতো এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী আসছেন বাংলাদেশে। সানসিল্ক বাংলাদেশের আয়োজনে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের বিপরীতে অভিনয়ের জন্য আলোচিত চিত্রনায়িকা বনশ্রীর করুণ জীবনের অবসান হলো। শহুরে জীবনের চড়াই-উতরাই শেষে নিজ এলাকা মাদারীপুরের শিবচরে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে জৌলুস দূরের কথা স্বচ্ছলতাও ছিল না।১৪ ঘণ্টা আগে