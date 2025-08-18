মতুয়া রত্ন সম্মাননা পাচ্ছেন তানভীর মোকাম্মেল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘মতুয়া রত্ন সম্মান-২০২৫’ সম্মাননা পাচ্ছেন নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। মতুয়া সম্প্রদায় নিয়ে ‘মতুয়া মঙ্গল’ নামের প্রামাণ্যচিত্রের জন্য তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।
৩১ আগস্ট (শনিবার) সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের নীলপদ্ম অডিটোরিয়ামে তানভীর মোকাম্মেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ পুরস্কার।
মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে নির্মাতা তুলে ধরেছেন মতুয়া জনগোষ্ঠীর জীবন ও মতুয়া ধর্মের দার্শনিক দিক। গত ১২ জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী। এরপর কিনো-আই ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায় মতুয়া মঙ্গল।
মতুয়াদের প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস, তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তাঁদের জীবনধারা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে এ মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে। এতে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা ও মতুয়া নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকারও রয়েছে।
বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের ঠাকুরনগর, আন্দামান, উত্তরাখন্ড ও দণ্ডকারণ্যে শুটিং হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রটির। কিনো-আই ফিল্মসের ব্যানারে তানভীর মোকাম্মেল মতুয়া মঙ্গল বানিয়েছেন গণ-অর্থায়নে।
‘মতুয়া রত্ন সম্মান-২০২৫’ সম্মাননা পাচ্ছেন নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। মতুয়া সম্প্রদায় নিয়ে ‘মতুয়া মঙ্গল’ নামের প্রামাণ্যচিত্রের জন্য তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।
৩১ আগস্ট (শনিবার) সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের নীলপদ্ম অডিটোরিয়ামে তানভীর মোকাম্মেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ পুরস্কার।
মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে নির্মাতা তুলে ধরেছেন মতুয়া জনগোষ্ঠীর জীবন ও মতুয়া ধর্মের দার্শনিক দিক। গত ১২ জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী। এরপর কিনো-আই ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায় মতুয়া মঙ্গল।
মতুয়াদের প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস, তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তাঁদের জীবনধারা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে এ মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে। এতে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা ও মতুয়া নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকারও রয়েছে।
বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের ঠাকুরনগর, আন্দামান, উত্তরাখন্ড ও দণ্ডকারণ্যে শুটিং হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রটির। কিনো-আই ফিল্মসের ব্যানারে তানভীর মোকাম্মেল মতুয়া মঙ্গল বানিয়েছেন গণ-অর্থায়নে।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানে দুটি নতুন গান গাইলেন চার সংগীতশিল্পী সোহেল মেহেদী, বেলী আফরোজ, সাব্বির জামান ও জিনিয়া জাফরিন লুইপা। দুটি গানই লিখেছেন এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মিল্টন খন্দকার।২২ মিনিট আগে
অস্কারজয়ী ম্যাক্সিকান পরিচালক আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতুর সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন ফাহাদ ফাসিল। কিন্তু ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বাধ্য হয়ে সুযোগটি ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার বাজারে পৌঁছে দেওয়ার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ভিজ্যুয়াল ডাবিং প্রযুক্তি। লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক স্বাধীন প্রযোজনা সংস্থা এক্সওয়াইজেড ফিল্মসের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ম্যাকসিম কট্রে জানান, এত দিন বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র যুক্ত৫ ঘণ্টা আগে
পরিচালক মুরুগাদোস জানান, গল্পটি ঠিকঠাকভাবে ফুটিয়ে তুলতে না পারার কারণেই সিকান্দার ব্যর্থ হয়েছে। সিনেমাটি তিনি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পারেননি। দুই বছর বিরতির পর গত ৩০ মার্চ মুক্তি পায় সালমান খানের নতুন সিনেমা। ‘সিকান্দার’ নামের সিনেমাটি নিয়ে প্রত্যাশা ছিল অনেক।৭ ঘণ্টা আগে