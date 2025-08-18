Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

মতুয়া রত্ন সম্মাননা পাচ্ছেন তানভীর মোকাম্মেল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তানভীর মোকাম্মেল। ছবি: সংগৃহীত
তানভীর মোকাম্মেল। ছবি: সংগৃহীত

‘মতুয়া রত্ন সম্মান-২০২৫’ সম্মাননা পাচ্ছেন নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল। মতুয়া সম্প্রদায় নিয়ে ‘মতুয়া মঙ্গল’ নামের প্রামাণ্যচিত্রের জন্য তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

৩১ আগস্ট (শনিবার) সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের নীলপদ্ম অডিটোরিয়ামে তানভীর মোকাম্মেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ পুরস্কার।

মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে নির্মাতা তুলে ধরেছেন মতুয়া জনগোষ্ঠীর জীবন ও মতুয়া ধর্মের দার্শনিক দিক। গত ১২ জুলাই রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রামাণ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী। এরপর কিনো-আই ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায় মতুয়া মঙ্গল।

মতুয়াদের প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস, তাঁদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তাঁদের জীবনধারা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে এ মতুয়া মঙ্গল প্রামাণ্যচিত্রে। এতে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা ও মতুয়া নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকারও রয়েছে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের ঠাকুরনগর, আন্দামান, উত্তরাখন্ড ও দণ্ডকারণ্যে শুটিং হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রটির। কিনো-আই ফিল্মসের ব্যানারে তানভীর মোকাম্মেল মতুয়া মঙ্গল বানিয়েছেন গণ-অর্থায়নে।

বিষয়:

সিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

মতুয়া রত্ন সম্মাননা পাচ্ছেন তানভীর মোকাম্মেল

মতুয়া রত্ন সম্মাননা পাচ্ছেন তানভীর মোকাম্মেল

মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন চার শিল্পী

মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন চার শিল্পী

ইনারিতুর সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েও কেন পিছিয়ে আসেন ফাহাদ ফাসিল

ইনারিতুর সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েও কেন পিছিয়ে আসেন ফাহাদ ফাসিল

সিনেমার ডাবিং করবে এআই, মিলিয়ে দেবে ঠোঁটের নড়াচড়া

সিনেমার ডাবিং করবে এআই, মিলিয়ে দেবে ঠোঁটের নড়াচড়া