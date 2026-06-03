Ajker Patrika
সিনেমা

শাকিব খানকে নিয়ে ফিরছেন হিমেল আশরাফ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১০: ৫৮
শাকিব খানকে নিয়ে ফিরছেন হিমেল আশরাফ
(বাঁ থেকে) মহেন্দ্র সোনি, হিমেল আশরাফ, শাকিব খান ও শাহরিয়ার শাকিল। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা, ব্যক্তিজীবন নিয়ে সমালোচনা ও ফ্লপ সিনেমা নিয়ে করোনা-পরবর্তী সময়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন শাকিব খান। সেই সময়ে শাকিব খানকে নিয়ে ‘প্রিয়তমা’ বানিয়ে হইচই ফেলে দেন হিমেল আশরাফ। সিনেমার গল্প, শাকিবের অভিনয়, লুক নজর কাড়ে দর্শকের। ২০২৩ সালে প্রিয়তমা মুক্তির পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি শাকিবকে। হিমেলেরও ছয় বছর পর পরিচালক হিসেবে বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন হয়েছিল প্রিয়তমা দিয়ে।

প্রিয়তমার পর হিমেল-শাকিব জুটি নিয়ে আসেন ‘রাজকুমার’। তবে সিনেমাটি আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। এরপর শাকিব খান নিয়মিত সিনেমা করলেও পাওয়া যাচ্ছিল না নির্মাতা হিমেল আশরাফকে। অবশেষে বিরতি কাটিয়ে আবারও নতুন সিনেমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন হিমেল। এবারও তিনি ফিরছেন শাকিব খানকে নিয়ে।

শাকিব-হিমেল জুটির প্রিয়তমা ও রাজকুমার ভার্সেটাইল মিডিয়া থেকে নির্মিত হলেও নতুন সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসভিএফ আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মহেন্দ্র সোনি একটি ছবি পোস্ট করেন। সেই ছবিতে একসঙ্গে দেখা যায় মহেন্দ্র সোনি, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল, হিমেল আশরাফ ও শাকিব খানকে। ক্যাপশনে প্রযোজক সোনি লেখেন, ‘শুরু হোক আবার’। সেই পোস্ট ফেসবুকে শেয়ার করে নতুন সিনেমার ইঙ্গিত দেন পরিচালক হিমেল আশরাফ।

শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত
শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

নতুন এই সিনেমা সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করা হলে আজকের পত্রিকাকে হিমেল আশরাফ বলেন, ‘সিনেমার গল্প ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। এখন চলছে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। আগামী মাসে আসতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।’

হিমেল আশরাফ জানান, নতুন এই সিনেমাটি মূলত রোমান্টিক প্রেমের গল্প নিয়ে একটি ফ্যামিলি ড্রামা। আগামী বছর মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে ঈদে মুক্তি পাবে নাকি অন্য কোনো সময়ে তা নিশ্চিত করা হয়নি এখনো।

এই জুটির আগের দুটি সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে দেখা গেছে দেশের বাইরের দুই নায়িকাকে। নতুন সিনেমাতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে কি না, তা এখনই বলতে চাইলেন না নির্মাতা। বললেন, মাস দুয়েকের মধ্যেই সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে, এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে সিনেমার বিস্তারিত।

কোরবানির ঈদে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা ‘রকস্টার’। পরিচালনা করেছেন আজমান রুশো। আগুন নামের এক রকস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাকিব খান। আরও আছেন সাবিলা নূর, তানজিয়া জামান মিথিলা, সুনিধি নায়েক প্রমুখ। মুক্তির পর থেকে রকস্টার সিনেমা নিয়ে দর্শকের মাঝে দেখা যাচ্ছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। প্রশংসার পাশাপাশি রয়েছে সমালোচনাও। সিনেমায় শাকিব খানের অভিনয়ের প্রশংসা করলেও গল্প নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অনেক দর্শক।

বিষয়:

বাংলা সিনেমাশাকিব খানছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
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