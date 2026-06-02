আমেরিকা ও ইউরোপে মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খান অভিনীত ‘রকস্টার’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘রকস্টার’ সিনেমায় শাকিব খান ও সাবিলা নূর। ছবি: সংগৃহীত

কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ২৮ মে সিঙ্গেল স্ক্রিন ও সিনেপ্লেক্স মিলিয়ে দেশের ১০৩টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত ‘রকস্টার’। মুক্তির এক সপ্তাহ পর এবার দেশের বাইরে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। ৫ জুন থেকে আমেরিকা-ইউরোপের ৪১টি প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে রকস্টার।

আমেরিকা ও ইউরোপে রকস্টার পরিবেশনার দায়িত্বে আছে স্বপ্ন স্কয়ারক্রো। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার সজীব সপ্তক জানান, প্রথম সপ্তাহে কানাডার সাতটি, যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি ও যুক্তরাজ্যের চারটি থিয়েটারে চলবে রকস্টার।

রকস্টার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আজমান রুশো। আগুন নামের এক রকস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাকিব খান। এতে শাকিব খানের সঙ্গে আছেন সাবিলা নূর, তানজিয়া জামান মিথিলা, সুনিধি নায়েক প্রমুখ।

দেশে মুক্তির পর থেকে রকস্টার নিয়ে দর্শকের মাঝে দেখা যাচ্ছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। প্রশংসার পাশাপাশি রয়েছে সমালোচনাও। সিনেমায় শাকিব খানের অভিনয়ের প্রশংসা করলেও গল্প নিয়ে দর্শকের রয়েছে আক্ষেপ। চিত্রনাট্য ও গল্পে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে বলে দাবি করছেন অনেকে। কেউ কেউ আবার রকস্টারকে টেলিফিল্ম বলেও দাবি করছেন। এখন দেখার পালা দেশের বাইরের দর্শকের মাঝে কতটা সাড়া ফেলতে পারে রকস্টার।

