Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

এ সপ্তাহের ওটিটি

‘ওয়ার ২’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
‘ওয়ার ২’ সিনেমায় জুনিয়র এনটিআর ও হৃতিক রোশন
‘ওয়ার ২’ সিনেমায় জুনিয়র এনটিআর ও হৃতিক রোশন

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

লিটল মিস ক্যাওস (ওয়েব ফিল্ম)

  • অভিনয়: সাদনিমা বিনতে নোমান, সাদ সালমি নাওভী, দীপা খন্দকার, রফিউল কাদের রুবেল
  • মুক্তি: চরকি (৯ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া কয়েক তরুণ-তরুণীর গল্প উঠে এসেছে এতে। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ইরা গল্পের মূল চরিত্র। খুবই ফ্যাশনেবল এই তরুণীর জীবন নানা জটিলতায় ভরা। ইরার সঙ্গে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মারুফ। সচ্ছল পরিবারের সন্তান হলেও মারুফ নিজে কিছু করতে চায়। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি ফুড কার্টে খাবার বিক্রি করে সে।

ওয়ার ২ (হিন্দি সিনেমা)

  • অভিনয়: হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর, কিয়ারা আদভানি
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৯ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: র এজেন্ট কবীর ফিরে এসেছে, আর এবার তার মিশন আরও বড়। সম্ভাবত তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মিশন। কবীর (হৃতিক রোশন) ও বিক্রম (জুনিয়র এনটিআর) বন্ধু থেকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কবীরের মেন্টর কর্নেল লুথরা তাকে আদেশ দেয়, গণতন্ত্রবিরোধী কালী নামের গ্রুপটাকে খুঁজে বের করার।

দ্য লাস্ট ফ্রন্টিয়ার (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: জেসন ক্লার্ক, ডমিনিক কুপার, হ্যালি বেনেট
  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি প্লাস (১০ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: কারাবন্দীদের বহন করা একটি বিমান হঠাৎ বিধ্বস্ত হয়। এর ফলে ভয়ংকর অপরাধে অভিযুক্ত কয়েক ডজন বন্দী পালিয়ে যায়। এ ঘটনার তদন্ত করতে আসে মার্শাল অফিসার ফ্রাঙ্ক রেমনিক। তার মনে হতে থাকে, এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং কোনো নিখুঁত পরিকল্পনার অংশ।

সার্চ: দ্য নয়না মার্ডার কেস (হিন্দি সিরিজ)

  • অভিনয়: কঙ্কনা সেন শর্মা, সূর্য শর্মা, শিব পণ্ডিত
  • মুক্তি: জিও হটস্টার (১০ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: এক কিশোরীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গল্পের শুরু। এক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের গাড়িতে পাওয়া যায় ওই কিশোরীর লাশ। এই হত্যাকাণ্ড তদন্তের দায়িত্ব পায় এসিপি সংযুক্তা দাস (কঙ্কনা)। নিজের বৈবাহিক জীবন নিয়ে জটিলতায় ভুগছিল সংযুক্তা, সেসবের মধ্যে এই মামলার দায়িত্ব তার জীবনকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। ডেনিশ সিরিজ ‘দ্য কিলিং’ অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিরিজটি।

ভিক্টোরিয়া বেকহাম (তথ্যচিত্র)

  • অভিনয়: ভিক্টোরিয়া বেকহাম, ডেভিড বেকহাম, টম ফোর্ড, ইভা লঙ্গোরিয়া
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৯ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: তিন পর্বের এই ডকু সিরিজে উঠে এসেছে বিখ্যাত ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনার, সংগীতশিল্পী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ভিক্টোরিয়া বেকহামের জীবনী। নাদিয়া হলগ্রেন পরিচালিত এ তথ্যচিত্রে ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে কথা বলেছেন আনা উইন্টোর, টম ফোর্ডসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

বিষয়:

ওটিটিসিনেমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

সোলজারে শাকিবের সঙ্গে থাকছেন তিশা ও ঐশী

সোলজারে শাকিবের সঙ্গে থাকছেন তিশা ও ঐশী

‘ওয়ার ২’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

‘ওয়ার ২’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

অ্যাডেলের এক দশকের রেকর্ড ভাঙলেন টেইলর সুইফট

অ্যাডেলের এক দশকের রেকর্ড ভাঙলেন টেইলর সুইফট

এবার বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা

এবার বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা