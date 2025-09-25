জোড়া পুরস্কার জিতল ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রের ‘এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫’-এ জোড়া পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’। এ সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করে সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতেছেন ইন্তেখাব দিনার। পাশাপাশি সেরা পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন বিজন ইমতিয়াজ।
১৭ মিনিট দৈর্ঘ্যের সিনেমাটির মূল গল্প মানুষের অন্তর্নিহিত ভিন্ন সত্তা নিয়ে। কাশেম যখন তার ভেতরের ভিন্ন সত্তাকে আবিষ্কার করে, তখন তার জীবনে যে তোলপাড় শুরু হয় এবং সেটা সে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তা-ই দেখা যাবে সিনেমায়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মৌটুসী বিশ্বাস, হাসনাত রিপন, কামরুজ্জামান তাপু, তনুশ্রী কারকুন প্রমুখ।
পুরস্কারপ্রাপ্তির পর পরিচালক বিজন বলেন, ‘একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছে এই অর্জন অনেক আনন্দের। অনেক অভিনেতা আছেন যাঁদের আমরা মেথড অ্যাক্টর বলি, তাঁরা চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পছন্দ করেন। আবার এমন অভিনেতাও আছেন যাঁরা একটা সুইচ অন করার মতো করে মুহূর্তেই চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন। দিনার ভাই তেমনই একজন অভিনেতা। আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি ওনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রশংসা এবং পুরস্কার দুটোই তাঁর প্রাপ্য।’
আ থিং অ্যাবাউট কাশেম সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন নুহাশ হুমায়ূন। গল্পে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নির্মাতা বিজন। প্রযোজনা করেছেন আরিফুর রহমান ও নুহাশ হুমায়ূন। সিনেমাটি তৈরি হয়েছে গুপী বাঘা, লং স্টোরি ও স্ক্রিনস্কোপ প্রোডাকশনসের যৌথ উদ্যোগে।
এর আগে অস্কার কোয়ালিফাইং রোড আইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অলটারনেটিভ স্পিরিট শাখায় গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতেছে আ থিং অ্যাবাউট কাশেম। এই আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার অর্জন মানে অস্কারের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অস্কারে সাবমিট করা যাবে বাংলাদেশের এ সিনেমা।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫’-এ জোড়া পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’। এ সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করে সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতেছেন ইন্তেখাব দিনার। পাশাপাশি সেরা পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন বিজন ইমতিয়াজ।
১৭ মিনিট দৈর্ঘ্যের সিনেমাটির মূল গল্প মানুষের অন্তর্নিহিত ভিন্ন সত্তা নিয়ে। কাশেম যখন তার ভেতরের ভিন্ন সত্তাকে আবিষ্কার করে, তখন তার জীবনে যে তোলপাড় শুরু হয় এবং সেটা সে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তা-ই দেখা যাবে সিনেমায়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মৌটুসী বিশ্বাস, হাসনাত রিপন, কামরুজ্জামান তাপু, তনুশ্রী কারকুন প্রমুখ।
পুরস্কারপ্রাপ্তির পর পরিচালক বিজন বলেন, ‘একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছে এই অর্জন অনেক আনন্দের। অনেক অভিনেতা আছেন যাঁদের আমরা মেথড অ্যাক্টর বলি, তাঁরা চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পছন্দ করেন। আবার এমন অভিনেতাও আছেন যাঁরা একটা সুইচ অন করার মতো করে মুহূর্তেই চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন। দিনার ভাই তেমনই একজন অভিনেতা। আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি ওনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রশংসা এবং পুরস্কার দুটোই তাঁর প্রাপ্য।’
আ থিং অ্যাবাউট কাশেম সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন নুহাশ হুমায়ূন। গল্পে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নির্মাতা বিজন। প্রযোজনা করেছেন আরিফুর রহমান ও নুহাশ হুমায়ূন। সিনেমাটি তৈরি হয়েছে গুপী বাঘা, লং স্টোরি ও স্ক্রিনস্কোপ প্রোডাকশনসের যৌথ উদ্যোগে।
এর আগে অস্কার কোয়ালিফাইং রোড আইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অলটারনেটিভ স্পিরিট শাখায় গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতেছে আ থিং অ্যাবাউট কাশেম। এই আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার অর্জন মানে অস্কারের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অস্কারে সাবমিট করা যাবে বাংলাদেশের এ সিনেমা।
ছন্দে ফিরেছে কোক স্টুডিও বাংলা। এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর হাশিম মাহমুদের ‘বাজি’ গান দিয়ে আবার শুরু হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের কার্যক্রম। এরপর প্রকাশ পেয়েছে অংকন কুমার ও শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিনের গাওয়া ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’। এবার কোক স্টুডিওতে আসছেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের দুষ্ট-মিষ্টি সময়ের গল্পের ওয়েব ফিল্ম ‘লিটল মিস ক্যাওস’। বানিয়েছেন মাহমুদা সুলতানা রীমা। এটি নির্মাতার প্রথম ওয়েব ফিল্ম। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী ও সাদনিমা বিনতে নোমান।১ ঘণ্টা আগে
দাবাঘর ওয়েব ফিল্মের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মেয়ে রামিসা রহমান। তার হাতে আসে একটি পেনড্রাইভ, যাতে লুকিয়ে আছে দেশের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ।১৩ ঘণ্টা আগে
সুমন কল্যাণের সংগীত আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলেন সংগীতশিল্পী আফরোজা রূপা। ‘শ্রাবণের ধারার মতো’ শিরোনামের গানটির ভিডিও পরিচালনা করেছেন শুভব্রত সরকার। সুমন কল্যাণ বলেন, ‘এক আড্ডায় গানটা আফরোজা রূপার কণ্ঠে রেকর্ড করি। আড্ডার বিষয়টা ছিল মূলত বেহাগ রাগ নিয়ে।১৩ ঘণ্টা আগে