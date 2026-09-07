Ajker Patrika
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সিনেমা

যুক্তরাষ্ট্রে রোড ট্রিপের গল্পের সিনেমায় মৌসুমী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রে রোড ট্রিপের গল্পের সিনেমায় মৌসুমী
মৌসুমী। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় তিন বছর হলো যুক্তরাষ্ট্রে আছেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী। সেখানে মা, বোন ও মেয়ের সঙ্গে কাটছে তাঁর সময়। পরিবারের পাশাপাশি তিনি সময় দিচ্ছেন শুটিংয়েও। মৌসুমীকে পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রে শুটিং করা গানের ভিডিও, টেলিফিল্ম ও সিনেমায়। সম্প্রতি তিনি যুক্ত হয়েছেন নতুন একটি সিনেমায়। ‘আ বিউটিফুল লাই’ নামের ফিল্মটির গল্প রচনা ও নির্দেশনা দেবেন নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল।

জানা গেছে, আ বিউটিফুল লাই প্রাথমিক পর্যায়ে টেলিফিল্ম হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলেও এখন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা বানানোর কথা ভাবা হচ্ছে। সে অনুযায়ী চিত্রনাট্য ডেভেলপ করা হচ্ছে। শিগগির শুরু হবে শুটিং।

দেশে থাকতে নেয়ামুলের নির্দেশনায় কাজ করেছেন মৌসুমী। নেয়ামুল এখন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মৌসুমীকে নিয়ে নতুন কাজের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন তিনি। মৌসুমী বলেন, ‘আ বিউটিফুল লাই মূলত একটা রোড ট্রিপের গল্প। থ্রিলারধর্মী গল্প। গাল্পে যা কিছু ঘটছে, একটা মিথ্যার ওপর ঘটছে। তারপরও ভালো লাগছে মুহূর্তগুলো। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে আ বিউটিফুল লাই। প্রথমে টেলিফিল্ম নির্মাণের কথা ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হতে পারে। যা-ই হোক, একটা উপভোগ্য গল্প পাবেন দর্শক।’

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