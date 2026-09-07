Ajker Patrika
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হলিউড

শেষ সিজন নিয়ে ফিরছে ‘সাইলো’

বিনোদন ডেস্ক
শেষ সিজন নিয়ে ফিরছে ‘সাইলো’
‘সাইলো’ সিরিজের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

টানটান উত্তেজনাপূর্ণ তৃতীয় সিজনের সফল সমাপ্তির পরপরই ‘সাইলো’ ভক্তদের জন্য এল বড় ঘোষণা। বিজ্ঞান কল্পকাহিনিনির্ভর এই সাড়া জাগানো সিরিজের চতুর্থ সিজনের কাজে হাত দিয়েছে অ্যাপল টিভি। এ সিজন দিয়েই শেষ হবে সাইলোর পথচলা।

২০২৭ সালের ৯ জুলাই অ্যাপল টিভিতে প্রচারিত হবে সাইলোর চতুর্থ ও শেষ সিজন। এ ঘোষণা দিয়ে সিরিজটির শেষ অধ্যায়ের একটি আগাম ঝলকও প্রকাশ করেছে অ্যাপল টিভি।

আমেরিকান কথাসাহিত্যিক হিউ হাউইয়ের ডিসটোপিয়ান ট্রিলজি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে সিরিজটি। পরিচালনা করেছেন গ্রাহাম ইয়োস্ট। এতে প্রধান চরিত্র জুলিয়েট নিকোলসের ভূমিকায় অভিনয় করছেন হলিউড তারকা রেবেকা ফার্গুসন। নির্বাহী প্রযোজক হিসেবেও আছেন তিনি।

সাইলো সিরিজের পটভূমি ভূগর্ভস্থ এক জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। বিষাক্ত ও বিপজ্জনক বাইরের বিশ্ব থেকে বাঁচতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ মাটির নিচে কঠোর নিয়ম ও মিথ্যা এক অতীত নিয়ে বসবাস করে।

তৃতীয় সিজনের শেষ ভাগে এসে গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড উন্মোচিত হতে শুরু করে। পুরনো ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি দেখানো হয় বর্তমানের চরম অরাজক পরিস্থিতি। জুলিয়েট নিকোলস (রেবেকা ফার্গুসন) তাকে দেওয়া জোরপূর্বক শাস্তিমূলক আদেশ থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরতে পারলেও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মাটির নিচের সহিংস গণবিদ্রোহ কিছুটা থিতিয়ে এলেও সাইলোর অধিবাসীরা পড়তে চলেছে এক নজিরবিহীন ও মারাত্মক বিপদের মুখে।

গল্পের সমান্তরালে অন্য প্রেক্ষাপটে বিপর্যয় শুরু হওয়ার আগের সময়টিতে নিয়ে যাওয়া হয় দর্শককে। সেখানে দেখা যায় সাংবাদিক হেলেন ড্রু (জেসিকা হেনউইক) এবং কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল কিন (অ্যাশলে জুকারম্যান) এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন করে, যার চূড়ান্ত পরিণতি পুরো পৃথিবীকে ঠেলে দিয়েছিল এক অবর্ণনীয় ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে।

ভাবনা-উদ্দীপক কাহিনি, দুর্দান্ত আবহ সংগীত ও সেট ডিজাইনের জন্য দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে সাইলো। সিরিজটি কীভাবে চূড়ান্ত পরিণতি পায়, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় দর্শক।

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