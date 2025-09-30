Ajker Patrika
ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন পপি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আমিন খান ও পপি। ছবি: সংগৃহীত
আমিন খান ও পপি। ছবি: সংগৃহীত

আড়াল ভেঙে চলতি বছর প্রকাশ্যে আসেন চিত্রনায়িকা পপি। তবে অভিনয় নয়, পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। এবার পর্দায় ফিরছেন পপি। ৬ বছর পর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে তাঁর সিনেমা। আগামী ১৭ অক্টোবর দেশের হলে মুক্তি পাবে সাদেক সিদ্দিকী পরিচালিত ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’। পপি অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত সবশেষ সিনেমা ছিল কামরুজ্জামান কামু পরিচালিত ‘দি ডিরেক্টর’। সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালের ৫ জুন।

আড়ালে যাওয়ার আগে পপি সবশেষ অভিনয় করেছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাটাক সিনেমায়। এরপর কয়েকটি সিনেমার কাজ শুরু করলেও সেগুলো শেষ হয়নি। সে হিসেবে এখন পর্যন্ত এটি তাঁর অভিনীত শেষ সিনেমা। ‘সাহসী যোদ্ধা’ নামে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয় ২০১৮ সালে। ২০২১ সালে ডাইরেক্ট অ্যাটাক নামে তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে মুক্তির জন্য ছাড়পত্র পায়। এর পর কয়েকবার মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নির্মাতা। তবে এবার পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে নিশ্চিত করেছেন সাদেক সিদ্দিকী।

আজকের পত্রিকাকে সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘এর আগে কয়েকবার মুক্তির পরিকল্পনা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। প্রথমে করোনার কারণে পিছিয়েছিলাম। এরপর বন্যা। সবশেষ গত বছরের জুলাই আন্দোলনের কারণে পরিকল্পনা করেও মুক্তি দেওয়া যায়নি। এই অক্টোবরে সিনেমাটি দর্শকের সামনে আনতে চাই, এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।’

সিনেমা মুক্তি নিয়ে পপির সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান সাদেক সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ‘চেষ্টা করছি প্রচারে পপিকে যুক্ত করার। ইতিমধ্যে এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তবে এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। দেখা যাক কী সিদ্ধান্ত নেয় সে। তবে পপিকে সিনেমার প্রচারে পাওয়া গেলে দর্শকের কাছে আমাদের সিনেমাটি পৌঁছানো আরও সহজ হবে। এখনো অনেক দর্শক আছেন, যাঁরা পর্দায় পপিকে দেখতে চান।’

নির্মাতা জানান, অ্যাকশন ঘরানায় নির্মিত হয়েছে ডাইর‍েক্ট অ্যাটাক, দেখা যাবে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্প। এতে পপি অভিনয় করেছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আমিন খান। তিনি অভিনয় করেছেন গ্যাংস্টার চরিত্রে।

এত বছর পর মুক্তি পাওয়ায় সিনেমায় কোনো প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাইলে সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘আমার তেমনটি মনে হয় না। সময় পার হলেও সমাজের অন্যায়, সন্ত্রাস, দুর্নীতি তো পাল্টায়নি। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ডাইরেক্ট অ্যাটাক সিনেমা। আমার মনে হয়, এখনো এ সিনেমার গল্প প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া এটি অ্যাকশন ঘরানায় নির্মিত হয়েছে, যা দর্শকের ভালো লাগবে। দর্শক হলে এলে বিরক্ত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।’

ডাইরেক্ট অ্যাটাক সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন, শিরিন শিলা, অভি প্রমুখ। পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন সাদেক সিদ্দিকী।

বাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনপপিচিত্রনায়িকাবিনোদন
