রেকর্ড গড়ল ‘পিনিক’: এক টেকে পুরো গানের শুটিং

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
এক টেকে পুরো গানের শুটিং করে রেকর্ড গড়ল ‘পিনিক’ সিনেমা। ‘আধাচাঁদ’ শিরোনামের এই রোমান্টিক গানটি দিয়ে শেষ হয়েছে সিনেমার শুটিং। গানটিতে অভিনয় করেছেন শবনম বুবলী ও আদর আজাদ।
পিনিক সিনেমার উদ্যোক্তা ও নির্বাহী প্রযোজক অভিনেতা শিমুল খান জানিয়েছেন, পরিচালক জাহিদ জুয়েলের পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমার আধাচাঁদ গানটির শুটিং এক টেকে করা হয়েছে। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এটাই হতে যাচ্ছে এক টেকে শুট করা প্রথম কোনো গান।
পরিচালক জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘গানটা শোনার পরই আমি ওয়ান টেকে শুট করার পরিকল্পনা করি। টিমের সবার সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করলে তাঁরাও সমর্থন দেন। প্রযোজক আশরাফ কিটু এবং নির্বাহী প্রযোজক শিমুল খানকে জানালে তাঁরাও সম্মতি জানান। চিত্রগ্রাহক ইবাদ আলিম এবং স্টেডিক্যাম অপারেটর কাউসারের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিপুণভাবে গানটির শুটিং করেছেন।’
নায়িকা বুবলী বলেন, ‘শুটিংয়ের আগের দিন কোরিওগ্রাফার আলিফের নির্দেশনায় আমি এবং সহশিল্পী আদর আজাদ রিহার্সাল করেছি। শুটিংয়ের দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় পুরো গানটির শুটিং করেছি। পিনিক টিমের সবাইকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা এমন চমৎকার ভাবনা নিয়ে কাজ করায়। এটা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’
আদর আজাদ বলেন, ‘সবার আন্তরিকতা আর পারস্পরিক সহযোগিতার কারণেই এমন একটা কাজ সম্ভব হয়েছে। দর্শকদের জন্যও উপভোগ্য হবে গানটি।’
আধাচাঁদ গানটি লিখেছেন জাহিদ আকবর। শান্ত শানের সংগীতায়োজনে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন জিয়া রাজ। কোরিওগ্রাফি করেছেন মোফাসসেল আলিফ। কোরিওগ্রাফার আলিফ বলেন, ‘পিনিক সিনেমায় এমন ইউনিক একটা ভাবনার সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করতে পেরে ভালো লাগছে। চেষ্টা করেছি সুন্দর আর আধুনিক কোরিওগ্রাফি দিয়ে গানটি উপস্থাপন করতে। দর্শকদের ভালো লাগলেই আমাদের সবার চেষ্টা সার্থক হবে।’
নারীপ্রধান গল্পের সাইকো থ্রিলার অ্যাকশন সিনেমা পিনিক। আগামী রোজার ঈদে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইউরো-বাংলা এন্টারটেইনমেন্ট। সেই লক্ষ্যে আগামীকাল সিনেমাটি বাংলাদেশ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
