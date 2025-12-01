ইউরোপীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ‘নিশি’র বাংলাদেশ প্রিমিয়ার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া জানিয়েছে, ঢাকাস্থ ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ৬ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় নিশির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারে।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার প্রসঙ্গে নির্মাতা গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিনেমাটি যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরস্কার পেয়েছে, আরও হয়তো পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের দর্শকদের সিনেমাটি দেখাতে পারার আনন্দটা অন্য রকম। সিনেমাটি দেখতে চেয়ে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রিমিয়ার সেই সুযোগ তৈরি করে দিল।’
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ, গ্রিন ফিল্ম স্কুল অ্যালায়েন্স ও ইউনেসকো ঢাকার সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে নিশি। গল্পে দেখা যাবে, পানির সংকট কাটাতে বাড়িতে টিউবওয়েল দেওয়ার বিনিময়ে এক চা-শ্রমিকের নাবালিকা মেয়ে নিশিকে বিয়ে করতে চায় কাঠ ব্যবসায়ী লালচাঁন।
পোল্যান্ডের বিখ্যাত লড ফিল্ম স্কুলে এই সিনেমার চূড়ান্ত সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের কাজ হয়েছে। চিত্র গ্রহণে ছিলেন এই ফিল্ম স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী নাতালিয়া পুসনিক। শুটিং হয়েছে সিলেটের একটি চা-বাগান ও তার আশপাশের লোকেশনে। অভিনয় করেছেন চা-শ্রমিকের মেয়ে নিশি, চা-শ্রমিক বিশ্বজিৎ, গণেশ ও ভারতী।
বিজয় দিবস উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসজুড়ে যাত্রাপালা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে নিবন্ধিত যাত্রা দলগুলো প্রদর্শনীতে অংশ নেবে। আজ ১ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে প্রদর্শনী। উৎসবে মোট ৩১টি পালা মঞ্চায়ন হওয়ার কথা রয়েছে।
এই আয়োজনের প্রথম দিন প্রদর্শিত হবে খুলনার পাইকগাছার সূর্যতরুণ নাট্য সংস্থার ‘মৃত্যুর চোখে জল’। পালাকার দেবেন্দ্রনাথ, পরিচালনায় প্রণব মন্ডল। ২ ডিসেম্বর মঞ্চে থাকবে নরসিংদীর শিবপুরের পালাদল নিউ জহুরা অপেরা। দলটি পরিবেশন করবে যাত্রাপালা ‘কাশেম মালার প্রেম’। পালাকার শামসুল হক, পরিচালনায় মোস্তাফিজুর রহমান। ৩ ডিসেম্বর দেখা যাবে নরসিংদীর বেলাবর বাংলার নায়ক অপেরার ‘সাগর ভাসা’। পালাকার জসিমউদ্দিন, পরিচালনায় মেহেদী হাসান রতন।
৪ ডিসেম্বর দেখা যাবে সাতক্ষীরার দেবহাটা নাট্য সংস্থার ‘অভাগিনী বধূ’, ৫ ডিসেম্বর ঢাকার খিলগাঁওয়ের রনি নাট্য সংস্থার ‘আপন দুলাল’, ৬ ডিসেম্বর সিলেটের কানাইঘাটের নিহা যাত্রা ইউনিটের ‘গুনাই বিবি’, ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনার প্রত্যয় বাংলাদেশ যাত্রাদলের ‘সিরাজদ্দৌলা’, ৯ ডিসেম্বর নরসিংদীর নিউ স্টার অপেরার ‘বাহরাম বাদশা’, ১০ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের বনফুলের ‘চরিত্রহীন’।
এই উৎসবে আরও অংশ নিচ্ছে ঢাকার বিপ্লব নাট্য সংস্থা, সাতক্ষীরার তালার রাধাকৃষ্ণ নাট্য সংস্থা, দিনাজপুরের নিউ বঙ্গশ্রী নাট্য সংস্থা, মাগুরার উর্মি অপেরা, কুড়িগ্রামের রৌমারী নাট্য সংস্থা, বরিশালের পুরবী যাত্রা ইউনিট, গোপালগঞ্জের বিণাপাণী যাত্রাপার্টিসহ আরও অনেক দল।
দর্শকের জন্য টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। শিল্পকলা একাডেমি জানিয়েছে, প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট যাত্রাদলকে দেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে জাতীয় নাট্যশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে থাকছে দেশাত্মবোধক যাত্রাগানের কনসার্ট।
ভালো বন্ধু তাঁরা। একসঙ্গে কাজও করেছেন। তবে রাজনৈতিক মতভেদ দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খেরের মধ্যে। ২০২০ সালে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন তাঁরা। এত দিন মুখ দেখাদেখিও বন্ধ ছিল। অবশেষে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিবাদ মিটিয়ে নিলেন বলিউডের এই দুই প্রখ্যাত অভিনেতা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অনুপম খের জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যে তিক্ততা ছিল, সেটা দূর হয়েছে। পরিচালক এইচ ডি পাঠকের স্মরণসভায় হাজির ছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খের। সেখানেই অনুপমের কাছে ক্ষমা চান নাসিরুদ্দিন। আর তাতে মন গলেছে অনুপমের। দূরত্ব মিটেছে। আবারও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন তাঁরা।
অনুপম খের বলেন, ‘মাঝে মাঝে আমার সম্পর্কে অযৌক্তিক কথা বললেও নাসিরের প্রতি আমার এখনো একই রকম শ্রদ্ধা আছে। সম্প্রতি এইচ ডি পাঠকের স্মরণসভায় আমাদের দেখা হয়েছিল। সেখানে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, স্যরি ইয়ার। আমি তাঁকে সত্যিই অনেক পছন্দ করি। অভিনয়জীবনে আমাকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, নাসির তাঁদের মধ্যে অন্যতম।’
তাঁর সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন শাহের আগের করা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুপম খের বলেন, ‘নাসির খুবই মেধাবী মানুষ। ঈশ্বর তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছেন। প্যারালাল সিনেমায় তাঁর চেয়ে বড় তারকা আর নেই। তবে কখনো আমার সম্পর্কে, কখনো দীলিপ কুমার, রাজেশ খান্নার উদ্দেশে যে কথাগুলো তিনি বলেন, তাতে আমার মনে হয়, তিনি হয়তো মানসিক জটিলতায় ভুগছেন।’
নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খেরের মধ্যে বিবাদের শুরু ২০২০ সালে। ওই বছরের জুনে ভারতের জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হোস্টেল ফি বৃদ্ধিসহ নানা ইস্যুতে আন্দোলন করছিলেন। তাঁদের আন্দোলনে হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। এতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ক্যাম্পাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে এ আন্দোলনে সংহতি জানান। তাতে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন বিজেপির নেতারা। দীপিকার সিনেমা বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। অনুপম খেরও সরকারের পক্ষ নিয়ে দীপিকার সমালোচনা করেন।
তবে নাসিরুদ্দিন শাহ প্রশংসা করেন দীপিকার। অনুপম খেরের রাজনৈতিক অবস্থানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘অনুপম খেরের মতো অনেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাঁকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। সে একটা জোকার। সরকারের চাটুকারিতা করা তাঁর রক্তে মিশে আছে।’
নাসিরুদ্দিনের এ কথার জবাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুপম খের লেখেন, ‘এত সাফল্য পাওয়ার পরও আপনি পুরো ক্যারিয়ার হতাশায় কাটিয়েছেন। সারা জীবন যেসব পদার্থ পান করেছেন, তাতে আপনার বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে।’
সেই থেকে যত দিন গড়িয়েছে, তাঁদের দূরত্ব ততই বেড়েছে। অবশেষে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে কাছাকাছি এলেন তাঁরা।
অভিনয়ের পাশাপাশি গানও ভালো করেন তাসনিয়া ফারিণ। গত বছর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে তাহসানের সঙ্গে গানে অভিষেক হয় তাঁর। ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ শিরোনামের গানটি ভাইরাল হয় নেট দুনিয়ায়। সেই সুবাদে ফারিণের নতুন গানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ভক্তরা। ফারিণও জানিয়েছেন নতুন গান নিয়ে পরিকল্পনা চলছে। অবশেষে আগামী ৪ ডিসেম্বর প্রকাশ পাচ্ছে ফারিণের নতুন গান ‘মন গলবে না’।
মন গলবে না গানের কথা লিখেছেন কবির বকুল। ফারিণের গাওয়া রঙে রঙে রঙিন হব গানটিও তাঁর লেখা। প্রথম গানের মতো এবারের গানটিরও সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছেন ইমরান। নতুন গান নিয়ে তাসনিয়া ফারিণ বলেন, ‘রঙে রঙে রঙিন হব গানের পর থেকে ভাবছিলাম একটা ভিন্ন ধরনের গান করব। একদিন কবির বকুল ভাই আমাকে সারপ্রাইজ হিসেবে গানের কথাগুলো পাঠালেন। ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন, আমার জন্য ভালো একক গান হতে পারে। সুর করার পর শুনেই আমার খুব ভালো লেগে যায়। ইমরান ভাইও কণ্ঠ দিয়েছেন একটা অংশে।’
মন গলবে না গানটি দিয়ে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন তাসনিয়া ফারিণ। গানটি তৈরি হয়েছে তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফড়িং ফিল্মস থেকে। ভিডিও নির্দেশনা দিয়েছেন নাহিয়ান আহমেদ। ভিডিওতে মডেলও হয়েছেন ফারিণ ও ইমরান।
প্রযোজনায় নাম লেখানো প্রসঙ্গে ফারিণ বলেন, ‘মন গলবে না কমার্শিয়াল ধাঁচের গান। সেখানে একটি গল্প দেখানোর চেষ্টা করেছি। গানের ভিজ্যুয়ালটা নিয়ে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন মনে হলো অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে না গিয়ে নিজে করলেই ভালো। কারণ, গান আমার খুব পার্সোনাল একটা বিষয়, চেয়েছি নিজের মতো করেই করতে। সেই জায়গা থেকে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চালু করা। গানের পাশাপাশি অন্য কনটেন্ট নিয়েও কাজ করার ইচ্ছা আছে। গানের ভিডিওর নির্দেশনা দিয়েছেন ফ্লাইবটের নাহিয়ান। ফ্লাইবটও অনেক সহায়তা করেছেন ভালো মিউজিক ভিডিও নির্মাণের জন্য। এখানে দর্শক আমাকে অনেকগুলো লুকে দেখতে পাবেন।’
গানের প্রচারেও কমতি রাখছেন না ফারিণ। গত শুক্রবার রাতে টিজার প্রকাশ করেছেন। এর আগে গানের ভিডিও থেকে একটি ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে ফারিণ লেখেন, ‘আমার মন ইস্পাতের তৈরি। তাই তোমার জন্য গলবে না।’ সেই ছবিতে অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছেন ফারিণ, তার পাশেই নিজের কান ধরে তাঁর মন গলানোর চেষ্টা করছেন ইমরান। আগামী ৪ ডিসেম্বর তাসনিয়া ফারিণ ও ইমরান মাহমুদুলের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে নতুন এই গান।
ছয় বছর আগে সংগীতশিল্পী হৃদয় খান বানিয়েছিলেন ‘ট্র্যাপড’ নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। ২০২০ সালে এই সিনেমার ‘অচেনা’ শিরোনামের একটি গানও প্রকাশ পায়। আরিফ মোতাহারের লেখা গানটি গাওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত আয়োজন করেন হৃদয়। তবে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মুক্তি পায়নি সিনেমাটি। চলতি বছরের জুন মাসে আরও এক গান প্রকাশ করেন ট্র্যাপডের। জুনের ৬ তারিখে প্রকাশিত গানটির শিরোনাম ছিল ‘সাদা কালো’। কথা, সুর, কম্পোজিশন ও কণ্ঠ দিয়েছেন হৃদয়। গানের ভিডিওতে হৃদয়কে একাই হাঁটতে দেখা গেছে নিউইয়র্কের পথে। অবশেষে আলোর মুখ দেখছে ট্র্যাপড। এবার আর গান নয়, গতকাল তিনি প্রকাশ করলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের ট্রেলার। সেই সঙ্গে জানালেন, এই ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে ট্র্যাপড। তবে নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি তিনি।
২৫ মিনিট ব্যাপ্তির স্বল্পদৈর্ঘ্যটির কাহিনি গড়ে উঠেছে ট্র্যাপে বা ফাঁদে পড়া হৃদয় নামের এক তরুণকে ঘিরে। না বুঝেই এক ফাঁদে ফেঁসে যায় হৃদয়। না চাইলেও প্রতিদিন তাকে কাজ করতে হয় মাদক কারবারিদের হয়ে। হতাশামাখা এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় এক তরুণীর। নাম তার মোনা। তাকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে হৃদয়। কিন্তু চোখের সামনেই খুন হয়ে যায় মোনা। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে হৃদয়। নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত অতীতকে ডিঙিয়ে সে কি পারবে এগিয়ে যেতে? নাকি ফেঁসে যাবে আরও এক ফাঁদে?
ট্র্যাপডের শুটিং হয়েছে নিউইয়র্কে। পরিচালনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন হৃদয় খান। তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মোনালিসাকে। এ ছাড়া নিউইয়র্কের স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী অভিনয় করেছেন এতে।
স্বল্পদৈর্ঘ্যে প্রথমবার অভিনয় করলেও নিজের অনেক গানের ভিডিওতে মডেল হয়ে অভিনয় করেছেন হৃদয়। বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি। একটি নাটকেও অভিনেতা হিসেবে পাওয়া গেছে তাঁকে।
স্বল্পদৈর্ঘ্য পরিচালনা প্রসঙ্গে হৃদয় খান বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ভিডিওগ্রাফির প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। গান করার আগে থেকেই ভিডিওগ্রাফি শুরু করি। তবে কখনো পেশাদার ভিডিওগ্রাফি করিনি। নানা সময়ে ভিডিও সম্পাদনা, কালার গ্রেডিংয়ের কাজও করেছি টুকটাক। তবে নিজে অভিনয় ও পরিচালনা করাটা সত্যিই কঠিন।’
