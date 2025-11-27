ডিসেম্বরে আসছে সাংবাদিক দম্পতির খুনের গল্পে নির্মিত ‘অমীমাংসিত’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
একদিন রাতে নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি অর্ণব আর নিরু। কারা খুন করল তাদের? কিই-বা তাদের উদ্দেশ্য? সেই সাংবাদিক দম্পতির মৃত্যুরহস্য নিয়ে রায়হান রাফী বানিয়েছেন ওয়েব ফিল্ম ‘অমীমাংসিত’। শুটিং শেষ হলেও অনেক দিন ধরে আটকে আছে সিনেমাটি। অবশেষে শেষ হচ্ছে প্রতীক্ষা। আগামী ডিসেম্বরে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে অমীমাংসিত।
সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি। তবে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডের আপত্তির মুখে মুক্তি আটকে যায়। অবশেষে জট খুলতে যাচ্ছে রহস্যের। জানা গেছে, সব ঠিক থাকলে আগামী ৪ ডিসেম্বর আইস্ক্রিনে দেখা যাবে অমীমাংসিত। সিনেমার দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ ও তানজিকা আমিন।
শুটিং শুরুর পর জানা গিয়েছিল, অমীমাংসিত তৈরি হচ্ছে সাংবাদিক দম্পতি হত্যার গল্প নিয়ে। তখনই অনেকে ধারণা করেছিলেন, এটি আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের গল্প। টিজার প্রকাশের পর সেই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। ৪০ সেকেন্ডের টিজারে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখিত সংলাপ আকারে তুলে ধরা হয়েছে—‘খুনগুলো হয়েছে আনুমানিক রাত দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে। ধারণা করছি, এটা কোনো চুরি-ডাকাতির কেস...’, ‘সাংবাদিক, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই ক্রাইম জোনের আলামত নষ্ট করেছে। আমার করার কী ছিল’, ‘ওদের কেউ মারেনি। ওরা নিজেরাই নিজেদের খুন করেছে’, ‘এটা নিশ্চিত পরকীয়া কেস! নইলে সেদিন...’।
টিজার প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে তৎকালীন সেন্সর বোর্ড। জানিয়ে দেওয়া হয়, ওটিটি কনটেন্ট হলেও এটি মুক্তির জন্য সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র নিতে হবে। দুই দফা দেখার পর গত বছর এপ্রিলে সেন্সর বোর্ড জানিয়ে দেয়, সিনেমাটি প্রদর্শনীর যোগ্য নয়।
গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সেন্সর বোর্ড বিলুপ্ত করে গঠন করা হয় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। এরপর অমীমাংসিতসহ আটকে থাকা সিনেমাগুলো খুঁজে পায় আশার আলো। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আপিল করে অমীমাংসিত সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি।
অমীমাংসিত আসলেই সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না পরিচালক বা প্রযোজক। অন্যদিকে সেন্সর বোর্ডের আটকে দেওয়ার ঘটনা দর্শকের মনে জাগিয়েছে প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে এবার, ডিসেম্বরে সিনেমা মুক্তির পর।
ইছামতী নদী, ফুল ও প্রেমের গল্প
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২০১৯ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে নজর কেড়েছিলেন মডেল ও অভিনেত্রী রাফাহ নানজিবা তোরসা। ওই বছর মিস ওয়ার্ল্ডের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে মিডিয়ার নানা মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি তোরসা নাম লিখিয়েছেন নতুন এক সিনেমায়। ‘মাটি’ নামের সিনেমাটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সৈয়দ শমসের তারিফ।
নির্মাতা শমসের তারিফ জানান, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে মাটি। গল্পে দেখা যাবে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বর্ণনা। ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইছামতী নদীর বিভিন্ন লোকেশনে চলছে মাটি সিনেমার শুটিং। এ মাসের শুরু থেকে সেখানে চলছে দৃশ্যধারণের কাজ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের কোরবানির ঈদে সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে তোরসা বলেন, ‘সিনেমাটি নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড। এর গল্প ও চরিত্রটি দারুণ লেগেছে আমার। পুরো গল্পটাই ইছামতী নদী ও এর দুই ধারের মানুষের জীবন, বেঁচে থাকার সংগ্রামকে ঘিরে। ফুল ও প্রেমের দারুণ এক আয়োজন থাকবে এখানে। প্রায় এক মাস ধরে শুটিং করছি। আরও কিছুদিন লাগবে শেষ হতে। গল্পটি সঠিকভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’
এই সিনেমায় তোরসার সঙ্গে অভিনয় করছেন আলভী মামুন। তিনি বলেন, ‘মাটি সিনেমার গল্পটা একটু অন্য রকম। প্রেক্ষাপটটা গ্রামীণ হলেও অন্যান্য সিনেমার মতো না গল্পটা। গল্পের সঙ্গে মানিয়েই এগিয়েছে চরিত্রগুলো। আমার অভিনীত চরিত্রটিও অসাধারণ। আমার বিশ্বাস, সবার ভালো লাগবে। এক বছর ধরে চরিত্রটি নিয়ে কাজ করছি। সিনেমার প্রয়োজনে নতুন করে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু। সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই শুটিং শুরু করেছি।’
এটি তোরসার দ্বিতীয় সিনেমা। ইতিমধ্যে তিনি শেষ করেছেন ‘নির্জন স্বাক্ষর’ নামের একটি সিনেমা। এতে তোরসার সঙ্গে আছেন খায়রুল বাসার। শুটিং শেষে এখন চলছে এই সিনেমার সম্পাদনার কাজ।
বিনোদন ডেস্ক
‘টাইটানিক’, ‘অ্যাভাটার’সহ হলিউডের একাধিক ব্লকবাস্টার হিট সিনেমার পরিচালক জেমস ক্যামেরন। অস্কারজয়ী এই নির্মাতা এবার সিনেমা বানালেন পপতারকা বিলি আইলিশকে নিয়ে। বিলি আইলিশের কনসার্ট নিয়ে তৈরি সিনেমার নাম ‘হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফট’। থ্রিডি ভার্সনে তৈরি সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২০ মার্চ।
নিজের কনসার্ট ট্যুর নিয়ে সিনেমা তৈরির ইঙ্গিত গত জুলাইয়ে দিয়েছিলেন বিলি আইলিশ। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত একটি কনসার্টে হাজারো দর্শকের মাঝে সেদিন উপস্থিত ছিলেন জেমস ক্যামেরন। পুরো কনসার্ট ঘিরে ছিল অনেক ক্যামেরা। সেদিন কনসার্টের মাঝপথে গান থামিয়ে আইলিশ শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ কনসার্টে অনেক ক্যামেরা।’ এ কথায় শ্রোতারা এদিক-ওদিক তাকানো শুরু করলে আইলিশ বলেন, ‘এখনই বিষয়টি নিয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যায়, আমি জেমস ক্যামেরনের সঙ্গে একটি বিশেষ কাজ করছি। আর সেটা তৈরি হচ্ছে থ্রিডিতে। ম্যানচেস্টারে আমার চারটি শো, এগুলোতে আপনারা যাঁরা থাকছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই আমি ক্যামেরনের কাজটি করছি।’
গায়িকার মুখে এমন খবর শুনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন শ্রোতারা। তবে ক্যামেরনের সঙ্গে কী কাজ করছেন, তা স্পস্ট করেননি তিনি। অবশেষে প্যারামাউন্ট পিকচার্স আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল এই সিনেমার কথা। থ্রিডি আকারে তথ্যচিত্রটি তৈরির জন্য সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ডার্করুম রেকর্ডস, ইন্টারস্কোপ ফিল্মস এবং লাইটস্টর্ম এন্টারটেইনমেন্টের।
সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আইলিশ লিখেছেন, ‘এটি আমার প্রিয় ট্যুরগুলোর একটি ছিল। জেমস ক্যামেরন ও তাঁর টিমের সঙ্গে এটি ধারণ করতে এবং এই তথ্যচিত্র সহপরিচালনা করতে পারা সত্যিই একটি স্বপ্নের মতো। আপনাদের সবার সঙ্গে বসে এটি দেখার তর সইছে না আমার।’
এদিকে এ বছরের শেষ দিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে জেমস ক্যামেরনের আলোচিত সিনেমা অ্যাভাটারের তৃতীয় কিস্তি। ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর। ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল অ্যাভাটারের প্রথম কিস্তি। ২০২২ সালে আসে দ্বিতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’। সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থানে আছে সিনেমা দুটি।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপ নামের একটি সংগীতবিষয়ক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। ওয়ার্কশপটির সমন্বয়কের দায়িত্বে আছেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। এই মিউজিক ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি মাসে আয়োজন করা হয় ট্র্যাডিশন অব মেলোডি নামের সংগীত সন্ধ্যা। সেই ধারাবাহিকতায় আজ রয়েছে ট্র্যাডিশন অব মেলোডির পঞ্চম পর্ব। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে অনুষ্ঠান।
আজকের অনুষ্ঠানে গান শোনাবেন সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপের দুই শিক্ষার্থী তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। এ ছাড়া অতিথি শিল্পী হিসেবে গাইবেন সংগীতশিল্পী ইউসুফ আহমেদ খান ও ইয়াসমীন লাবণ্য। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংগীতশিল্পী চন্দন সিনহা। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
অনুষ্ঠানে গান গাওয়া প্রসঙ্গে সংগীতশিল্পী ইয়াসমীন লাবণ্য বলেন, ‘আজ থেকে এক মাসেরও আগে দ্য ট্র্যাডিশন অব মেলোডির এই পর্বে গান গাইবার জন্য চূড়ান্ত হই। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার এই আয়োজনটি বেশ পরিপাটি ও পরিকল্পিত। আমিসহ আরও যাঁরা গাইবেন, সবার সংগীত পরিবেশনায় আজকের আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে—এমনটাই আশা রাখছি।’
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্টে নগর বাউল জেমসেরও গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগেই ঢাকায় পৌঁছান আলী আজমত। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে আয়োজন। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের কনসার্ট।
জাল ব্যান্ডের কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায়। ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এ কনসার্টে আরও পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের দুই ব্যান্ড ওয়ারফেজ ও লেভেল ফাইভের। তবে অনুমতি না পাওয়ায় কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো জানিয়েছে, শিগগির কনসার্টে নতুন তারিখ জানানো হবে।
এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশের মঞ্চে পারফর্ম করার কথা আছে বিদেশের একাধিক ব্যান্ড ও শিল্পীর। আগামী ৫ ডিসেম্বর ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে পারফর্ম করার কথা পাকিস্তানের কাভিশ ব্যান্ডের। এই কনসার্টে দেশের দুই ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’-এর গান শোনানোর কথা আছে। এই কনসার্টের আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন।
১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিটের কোর্টসাইড মাদানী অ্যাভিনিউতে পারফর্ম করার কথা রয়েছে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের। কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ নেশন। এতে আরও পারফর্ম করবেন মিনার রহমান ও আফটারম্যাথ ব্যান্ড।
১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজ আয়োজিত এক কনসার্টে ঢাকায় গান শোনানোর কথা আছে পাকিস্তানের আতিফ আসলামের। এ ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের।
কয়েক দিন আগে ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেওয়া আতিফের কনসার্ট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। খবর ছড়ায় এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি আয়োজকেরা। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ গতকাল নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।
শেষ পর্যন্ত বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত এই কনসার্টগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকেরা ইতিমধ্যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছেন।
