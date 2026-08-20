অংশুর সিনেমার চিত্রনাট্য লিখছেন ‘লাপাতা লেডিস’খ্যাত বিপ্লব গোস্বামী

প্রেক্ষাগৃহে দাপট দেখাতে না পারলেও ওটিটিতে মুক্তির পর আলোড়ন তৈরি করে কিরণ রাওয়ের বলিউড সিনেমা ‘লাপাতা লেডিস’। রেলস্টেশনে বদল হয়ে যায় দুই নববধূ। কারণ লম্বা ঘোমটা। সেই ঘোমটার আড়ালে নিজের সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীকে চিনতে পারেনি বর। এরপর নানা মজার ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নারী স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের গল্প তুলে ধরেছেন চিত্রনাট্যকার বিপ্লব গোস্বামী। এবার এই চিত্রনাট্যকার কাজ করছেন বাংলাদেশের সিনেমায়। চিত্রনাট্য লিখছেন তানিম রহমান অংশুর ‘লিম্বো’ সিনেমার। বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা।
লিম্বো দিয়ে সাত বছর পর সিনেমা নির্মাণে ফিরছেন তানিম রহমান অংশু। সর্বশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর ‘ন ডরাই’ সিনেমাটি। ওই সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন কলকাতার শ্যামল সেনগুপ্ত। অভিনয় করেছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল ও শরিফুল রাজ। চিত্রনাট্যের জন্য এবারও অংশু ভরসা রেখেছেন ওপার বাংলার চিত্রনাট্যকারের ওপর।
লিম্বো সিনেমায় বিপ্লব গোস্বামীর যুক্ত হওয়ার খবর জানিয়ে ফেসবুকে অংশু লেখেন, ‘গল্পই যদি না জমে, তবে সিনেমার আলো ঝলমল কিংবা মিউজিকের সুর—সবই কেমন যেন ফিকে লাগে। সেটা ওটিটি হোক, নাটক কিংবা মিউজিক ভিডিও! ন ডরাই বানানোর সময়েও কিন্তু মূল ভাবনাটাই ছিল একটি নিখুঁত গল্প তৈরি করা। আর সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল শ্যামল সেনগুপ্তর হাতে। যাঁর কলম থেকে আমরা “বুনো হাঁস”, “লস্ট”, “অন্তহীন” কিংবা “অপরাজিতা তুমি”র মতো গল্প পেয়েছি। এবার আমার নতুন জার্নি লিম্বো। আর এর ক্যানভাস আরও বড় করতে আমার সঙ্গে আছেন সাড়া জাগানো সিনেমা লাপাতা লেডিসের মাস্টারমাইন্ড, লেখক বিপ্লব গোস্বামী।’
নির্মাতা জানান, লিম্বো হবে বাংলাদেশের প্রথম স্পেস ড্রামা ও কসমিক রোমান্সধর্মী চলচ্চিত্র। এখন চলছে শিল্পী বাছাইয়ের কাজ। এ সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে ফেরার কথা রয়েছে তাসকিন রহমানের। অসুস্থতার কারণে ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান তাসকিন। এরপর আর শোবিজে পাওয়া যায়নি তাঁকে। তাসকিন নির্মাতা অংশুর ভাই। অংশু জানিয়েছেন, তাসকিনের চোখে এখনো কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে। সিনেমায় পুরো সময়টা দেওয়া কষ্টসাধ্য হতে পারে। তাই তাঁকে একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য ভাবা হচ্ছে। এ বছরের শেষ দিকে শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে লিম্বো সিনেমার।
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