Ajker Patrika
সিনেমা

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

বিনোদন ডেস্ক
রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’ সিনেমা দিয়ে বিরতি কাটিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন অপু বিশ্বাস। থ্রিলার ঘরানার এ সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বরে। এতে অপুর নায়ক আবদুন নূর সজল। গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্বার সিনেমার নতুন পোস্টার প্রকাশ করে নির্মাতা জানান, আগামী রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দুর্বার।

পোস্টারে দেখা গেল, অপুর চেহারায় ছড়িয়ে আছে রক্ত, মুখে রহস্যময় হাসি, দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্বার সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল নূর, সানজু জন প্রমুখ। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু।

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়াসিনেমাবিনোদনথ্রিলার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মাদুরোর মামলাটি যেভাবে ভেস্তে দিতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় আরও তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা

ওসমান হাদি খুনের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত, এই চার্জশিট মানি না: ইনকিলাব মঞ্চ

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

সম্পর্কিত

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণীর

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণীর

থ্রিলার গল্পের ওয়েব ফিল্মে ইরফান, ভাবনা ও দীঘি

থ্রিলার গল্পের ওয়েব ফিল্মে ইরফান, ভাবনা ও দীঘি

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

চলে গেলেন প্রখ্যাত পরিচালক বেলা তার

চলে গেলেন প্রখ্যাত পরিচালক বেলা তার