Ajker Patrika
দক্ষিণের সিনেমা

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণীর

বিনোদন ডেস্ক
কল্যাণী প্রিয়দর্শন ছবি: ইনস্টাগ্রাম
কল্যাণী প্রিয়দর্শন ছবি: ইনস্টাগ্রাম

জনপ্রিয় দক্ষিণি নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ২০১৭ সালে তেলুগু সিনেমা ‘হ্যালো’ দিয়ে অভিনয় শুরু করেন তিনি। এই আট বছরে এক ডজনের বেশি তেলুগু, তামিল ও মালয়ালম সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। শুরু থেকেই গল্প ও চরিত্রের ব্যাপারে ভীষণ চুজি তিনি। সেই ধৈর্যের ফল কল্যাণী পেয়েছেন গত বছর। সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্পের সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’ দিয়ে অভাবনীয় সাফল্য পান তিনি।

মাত্র ৩০ কোটি বাজেটের লোকাহ আয় করে ৩০০ কোটি রুপির বেশি। এটিই এখন পর্যন্ত মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমা। লোকাহর কল্যাণে সর্বভারতীয় স্তরে পরিচিতি পেয়েছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। এই সাফল্যকে সঙ্গী করেই এবার দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলিউডে পা রাখছেন অভিনেত্রী। সংবাদমাধ্যম ১২৩ তেলুগু জানিয়েছে, পরিচালক জয় মেহতার ‘প্রলয়’ দিয়ে বলিউডে অভিষেক হবে কল্যাণীর।

প্রলয় সিনেমায় কল্যাণী অভিনয় করবেন রণবীর সিংয়ের বিপরীতে। একদিকে কল্যাণী যেমন গত বছরের মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমার অভিনেত্রী, অন্যদিকে রণবীর অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ও গত বছর সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে বলিউডে। ফলে দুই ইন্ডাস্ট্রির দুই বক্স অফিস সেরা তারকা এক হচ্ছেন প্রলয় সিনেমায়। বলিউডে এই নতুন জুটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রলয় দিয়ে প্রযোজক হিসেবে যাত্রা শুরু হচ্ছে রণবীর সিংয়ের। তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মা কসম ফিল্মস এ সিনেমায় সহপ্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছে। এতে রণবীরের বিপরীতে প্রথমে আলিয়া ভাটের নাম শোনা গিয়েছিল। তবে নির্মাতারা শেষ পর্যন্ত কল্যাণীকে বেছে নিয়েছেন।

প্রলয় যেমন বলিউডে কল্যাণীর প্রথম, প্রযোজক হিসেবে রণবীরের প্রথম; তেমনি একক নির্মাতা হিসেবে জয় মেহতারও প্রথম সিনেমা এটি। এর আগে বাবা হানসাল মেহতার ‘স্ক্যাম ১৯৯২’সহ বেশ কিছু কাজে সহকারী পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন তিনি। আগামী এপ্রিল থেকে শুরু হবে প্রলয়ের প্রি-প্রোডাকশনের কাজ, আর শুটিং শুরু হবে জুলাই অথবা আগস্ট থেকে।

ভবিষ্যতের পৃথিবী, পৌরাণিক রূপকথা, অতিপ্রাকৃত শক্তি—এসব থাকবে প্রলয় সিনেমার কেন্দ্রে। বলিউডে এ ধরনের কাজ খুব একটা দেখা যায় না। বেশির ভাগ অংশজুড়ে থাকবে ভিএফএক্সের কাজ। তাই বাজেটও বেশি। রণবীরের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা বলা হচ্ছে এটিকে। প্রলয়ে কাজ করবেন বলেই সম্প্রতি ফারহান আখতারের ‘ডন ৩’ ছেড়ে দিয়েছেন রণবীর সিং।

বিষয়:

অভিনেত্রীসিনেমাদক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মাদুরোর মামলাটি যেভাবে ভেস্তে দিতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় আরও তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা

ওসমান হাদি খুনের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত, এই চার্জশিট মানি না: ইনকিলাব মঞ্চ

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

এএসপি আমাকে গরু পেটানোর মতো পিটিয়েছেন— চালকের অভিযোগকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বললেন এসপি

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

সম্পর্কিত

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণীর

বলিউডে অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণীর

থ্রিলার গল্পের ওয়েব ফিল্মে ইরফান, ভাবনা ও দীঘি

থ্রিলার গল্পের ওয়েব ফিল্মে ইরফান, ভাবনা ও দীঘি

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে অপু বিশ্বাসের ‘দুর্বার’

চলে গেলেন প্রখ্যাত পরিচালক বেলা তার

চলে গেলেন প্রখ্যাত পরিচালক বেলা তার