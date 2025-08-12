Ajker Patrika
মা মিথিলার সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আইরা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আইরা ও মিথিলা। ছবি: সংগৃহীত
তাহসান খান ও রাফিয়াত রশিদ মিথিলার একমাত্র কন্যা আইরা তেহরীম খান। মা-বাবার মতো আইরাও নাম লেখালেন শোবিজে। শুরু হলো বিজ্ঞাপন দিয়ে। প্রথম কাজে আইরা সঙ্গে পেয়েছে মা মিথিলাকে। গত শনিবার প্রকাশ্যে এসেছে বিজ্ঞাপনটি। বিজ্ঞাপনেও তাদের দেখা গেছে মা-মেয়ের ভূমিকায়। প্রসাধনী পণ্যের বিজ্ঞাপনচিত্রটি বানিয়েছেন পিপলু আর খান।

নতুন এই বিজ্ঞাপনে যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে মিথিলা বলেন, ‘আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানানো হয়েছিল তারা মা এবং এক টিনএজ মেয়ের গল্পে বিজ্ঞাপনচিত্র বানাতে চায়। আমরা মা-মেয়ে যেহেতু বন্ধুর মতো, তাদের কনসেপ্টটা বাস্তবেও আমাদের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। তাই কাজটি করা।’

মেয়ের প্রথম কাজ নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘গল্পটা শোনার পর ও রাজি হয়। এটি বিজ্ঞাপনচিত্র হলেও এখানে অভিনয়টা রয়েছে। সেই অর্থে আইরার প্রথম অভিনয়। অডিশনে বেশ ভালো করেছিল আইরা। তবু শুটিংয়ের শুরুতে একটু নার্ভাস ছিল।’

শুটিং অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিথিলা বলেন, ‘মেয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করলেও আমার জন্য বিষয়টা সহজ ছিল। তবে আইরার অনেক কষ্ট হয়েছে। ওর তো কখনো সারা দিন শুটিং করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই আইরার জন্য বিষয়টা সহজ ছিল না। আমি ছিলাম সঙ্গে, টিমের সদস্যরাও ভীষণ সাপোর্টিভ ছিল। সব মিলিয়ে আইরা ভালোভাবে কাজটি করতে পেরেছে।’

