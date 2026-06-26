আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ‘হাওয়া’

২০২২ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল মেজবাউর রহমান সুমনের ‘হাওয়া’। দেশ-বিদেশে দারুণ ব্যবসা করে সিনেমাটি। চার বছর পর আবার স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে হাওয়া। আজ শুক্রবার থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সের বিভিন্ন শাখায় দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি।
চার বছর আগে মুক্তির আগে গান দিয়ে ঝড় তুলেছিল হাওয়া। হাশিম মাহমুদের লেখা ‘সাদা সাদা কালা কালা’ গানটি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। সেই উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল মুক্তির পর। সিনেপ্লেক্স থেকে শুরু করে সিঙ্গেলস্ক্রিন সব জায়গায় ছিল দর্শকের লম্বা ভিড়। বিদেশেও রেকর্ড ব্যবসা করে সিনেমাটি।
হাওয়া সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, নাজিফা তুষি, শরিফুল রাজ প্রমুখ। এদিকে কোরবানির ঈদে মুক্তি পাওয়া মেজবাউর রহমানের সুমনের ‘রইদ’ এখনো চলছে বিভিন্ন সিনেপ্লেক্সে। এতে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েত প্রমুখ।
হাওয়ার পাশাপাশি আজ স্টার সিনেপ্লেক্সে রি-রিলিজ হয়েছে এম রাহিমের ‘জংলি’। গত বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, শবনম বুবলী, প্রার্থণা ফারদিন দীঘি প্রমুখ।
খুন, জখম, রক্তের বন্যা, হিংসা, গদির লোভ ও ক্ষমতার লড়াইয়ের এই গল্প এবার দেখা যাবে নতুন আঙ্গিকে। গতকাল প্রকাশ পেল ‘মির্জাপুর দ্য মুভি’-এর টিজার প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হলো মুক্তির তারিখ। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে মির্জাপুর দ্য মুভি।২ ঘণ্টা আগে
পর্দায় সুপারম্যান সফল হলেও বিপরীত চিত্র সুপারগার্লের বেলায়। ৪২ বছর আগে ১৯৮৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল প্রথম ‘সুপারগার্ল’। সিনেমাটি ‘সুপারম্যান’ সিরিজের স্পিন-অফ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। মুক্তির পর এটি বক্স অফিসে সফল হয়নি এবং সমালোচকদের কাছ থেকেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।৩ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।৩ ঘণ্টা আগে
বিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর্টসেল ব্যান্ডের ভোকাল জর্জ লিংকন ডি কস্তা। তাঁর জায়গায় আর্টসেলের ট্যুরিং ভোকাল হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন বে অব বেঙ্গল ব্যান্ডের সাবেক ভোকাল বখতিয়ার হোসাইন।১৮ ঘণ্টা আগে