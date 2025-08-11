Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

অনেক বছর হলো প্রেমে জড়িয়েছেন জয়া আহসান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৪৬
জয়া আহসান। ছবি: সংগৃহীত
জয়া আহসান। ছবি: সংগৃহীত

ব্যক্তিগত বিষয় আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। সিনেমা, সমাজ, পরিবেশ, সংস্কৃতি—নানা বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাক্ষাৎকার দিলেও, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তিনি সব সময় এড়িয়ে যান। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জয়া জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে আছেন তিনি। নাম প্রকাশ না করলেও অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তাঁর প্রেমিক মিডিয়ার কেউ নন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের দুটি সিনেমা—‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। দুই সিনেমার প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিনেত্রী। সে ধারাবাহিকতায় ইনডালজ এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আলো ফেলেন জয়া। কারও সঙ্গে সম্পর্কে আছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে জয়ার সোজাসাপটা উত্তর, ‘হ্যাঁ, আমার জীবনেও কেউ আছে। মানুষ তো একা থাকতে পারে না। আমরা অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে আছি। অবশ্যই সেটা বহু বছর। তবে উনি শোবিজ ইন্ডাস্ট্রির কেউ নন।’

কেন সেই মানুষটির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে, তা জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে হয়, পার্টনার হওয়ার আগে বন্ধু হওয়াটা খুব জরুরি। সারা জীবন যেন বন্ধু হয়ে থাকতে পারি, সেটা অনেক বড় বিষয়। আমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেন তিনি। অভিনয়শিল্পী হওয়ার সুবাদে আমি এত ট্রাভেল করি! এই যে এখানে (কলকাতায়) পড়ে আছি, কাজ করছি। তিনি এসবে কিছুই মনে করেন না। আমাকে কাজ করতে দিচ্ছেন। এটা কিন্তু বড় বিষয়। কারণ একসঙ্গে থাকবারও প্রয়োজন আছে। সেই সুযোগটা তো আমাদের হয়ে উঠছে না। যাঁরা একজন অভিনেতার সঙ্গে সম্পর্কে থাকেন, তাঁরা জানেন তাঁদের মধ্যে একটা খ্যাপামো থাকে, পাগলামি থাকে। আমি যেমন প্রাইভেট পারসন, উনিও তেমন প্রাইভেট থাকতে পছন্দ করেন। আমরা নিজেদের মতো থাকতে পছন্দ করি। আরও অনেক ব্যাপার আছে। উনি খুব শান্ত, আমিও তেমনি। এ কারণেই তাঁর প্রতি অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়েছে। আর সম্পর্ক হওয়ার পর কাজের ক্ষেত্রে আমাকে সাপোর্ট করছেন। এটাও খুব ইতিবাচক।’

প্রেমের সম্পর্কে থাকলেও এখনই বিয়ে নিয়ে ভাবছেন না জয়া আহসান। তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। তাড়াতাড়ি ইচ্ছা হবে কি না, সেটাও জানি না। কিংবা আদৌ আমার ইচ্ছা আছে কি না, তাও জানি না। বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার বিষয়টাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে এখনো এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।’

তাহলে কি বিয়ের জন্য প্রস্তুত নন জয়া? এমনটাও মানতে নারাজ অভিনেত্রী। জানালেন, বিয়ে নিয়ে তাঁর মধ্যে ভয় কাজ করে। জয়া বলেন, ‘আসলে এখানে প্রস্তুতির কোনো বিষয় নেই। এ বিষয়ে আমার ভেতর ভীতি কাজ করে। আমার আগের সম্পর্কের অভিজ্ঞতার কারণেও এমনটা হতে পারে।’

বিষয়:

অভিনেত্রীছাপা সংস্করণজয়া আহসানবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

অনেক বছর হলো প্রেমে জড়িয়েছেন জয়া আহসান

অনেক বছর হলো প্রেমে জড়িয়েছেন জয়া আহসান

অভিনয় কমিয়ে প্রযোজনায় মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন

অভিনয় কমিয়ে প্রযোজনায় মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন

টফিতে বাংলায় ডাবিং করা তুর্কি সিরিজ ‘কুরুলুস ওসমান’

টফিতে বাংলায় ডাবিং করা তুর্কি সিরিজ ‘কুরুলুস ওসমান’

শাফিন ও জুয়েলের স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’

শাফিন ও জুয়েলের স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’