‘এত বাজে যে দেখতেই হবে’: যে কারণে চীনে হিট হলো এক অ্যানিমেশন সিনেমা

অবিন্যস্ত ও বিভ্রান্তিকর গল্প আর চরম নিম্নমানের গ্রাফিকস—সাধারণত এমন কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হলে দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ এড়িয়ে চলবেন বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু চীনের একটি স্বল্প বাজেটের অ্যানিমেশন সিনেমা ‘নিউ লাই’-এর (Niu Lai) ক্ষেত্রে ঘটেছে এর ঠিক বিপরীত।
একটি গরুর স্বপ্নের ধারাবাহিকতা নিয়ে নির্মিত এই সিনেমাটি এতই বাজে হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এর পরিণতি হিসেবে ছবিটির টিকিট বিক্রি হঠাৎ একলাফে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে।
ছবিটি মুক্তির প্রথম ১০ দিনে আয় করেছিল মাত্র ৭ হাজার ৭০৫ ইউয়ান (প্রায় ১,১৪০ মার্কিন ডলার)। তবে চীনভিত্তিক জনপ্রিয় মুভি ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘মাওয়ান’ (Mao Yan)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিনেমাটি এ পর্যন্ত ১১ দশমিক ৪ মিলিয়ন (১ কোটি ১৪ লাখ) ইউয়ানেরও বেশি আয় করে ফেলেছে।
ফলস্বরূপ, ‘দ্য ওডিসি’ কিংবা ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-র মতো হলিউডের বিশাল বাজেটের ব্লকবাস্টার ছবিগুলোর পাশাপাশি বক্স অফিসে শক্ত স্থান ধরে রেখেছে স্বল্প বাজেটের এই চীনা চলচ্চিত্র।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক জনপ্রিয় পোস্টে এক দর্শক লিখেছেন, ‘ছবিটি দেখলে হয়তো আপনি ৮০ মিনিটের জন্য অনুশোচনা করবেন, কিন্তু না দেখলে সারা জীবন অনুশোচনা করতে হবে!’
নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন মতামত অনুযায়ী, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমে যুক্ত হওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-ভিত্তিক ‘নিম্নমানের কনটেন্ট’-এর (AI Slop) প্রতি এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ হিসেবেই দর্শকেরা এই সিনেমাটিকে দেখছেন।
সিনেমাটির দুর্বল ভিজ্যুয়াল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলোকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা রসিকতা করে এটি এআই-মুক্ত হওয়ার ‘প্রমাণ’ হিসেবে তুলে ধরছেন।
চীনের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ওয়েইবো-তে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এটি নিখুঁত হাতে তৈরি খাঁটি কারুশিল্প!’ অনেকেই সিনেমাটিকে চলতি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমের সবচেয়ে বড় ‘ডার্ক হর্স’ বা অপ্রত্যাশিত সফল ছবি হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন।
এ ছাড়া সিনেমাটির অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে চীনের শেয়ার বাজারের এক মনস্তাত্ত্বিক সংযোগও রয়েছে। চীনা ভাষায় ‘নিউ’ (Niu) শব্দটি ষাঁড় বা চাঙা শেয়ার বাজারকে নির্দেশ করে। ফলে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশায় অনেকে কেবল নামের খাতিরেই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমাটিকে সমর্থন দিচ্ছেন।
নির্মাণের পর থেকেই ‘নিউ লাই’ ছিল একটি নামমাত্র বাজেটের প্রচার-প্রচারণাহীন চলচ্চিত্র। মুক্তির আগে এর কোনো বড় ধরনের প্রচার-প্রচারণাও করা হয়নি। তবে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত শো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হচ্ছে।
সিনেমাটির নিজস্ব কোনো মানসম্মত অফিশিয়াল পোস্টার না থাকায়, দর্শনার্থীদের টানতে প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারীরা নিজ হাতে কাগজ ও রঙ দিয়ে পোস্টার এঁকে হলগুলোতে টাঙিয়ে দিচ্ছেন। স্পাইডার-ম্যানের মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার চকচকে পোস্টারের পাশেই এখন ঝুলছে কর্মচারীদের নিজ হাতে আঁকা গরুর সেই ছবি।
মুভি ট্র্যাকিং সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় ওয়েইবো পেজ মন্তব্য করা হয়েছে, ‘বক্স অফিসে এমন রেকর্ড অভূতপূর্ব এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও এমনটি আর দেখা যাবে না।’
তবে সিনেমাটির এই অদ্ভুত সাফল্যে দেশটির সবাই যে খুশি—তা নয়। গত শনিবার চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম বেইজিং নিউজ-এ প্রকাশিত এক কলামে সিনেমা হলগুলোর এই চর্চা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে সতর্ক করে বলা হয়, ‘নিউ লাই’-এর মতো নিম্নমানের চলচ্চিত্রের অতিরিক্ত প্রদর্শন চালিয়ে গেলে সিনেমা হলগুলো দিন শেষে সাধারণ দর্শকের আস্থা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে।
বেইজিং নিউজ তাদের কলামে উল্লেখ করেছে, ‘ছবিটি বাজে সিনেমার প্রতি দর্শকের প্রত্যাশার মানদণ্ডকে আরও এক ধাপ নিচে নামিয়ে দিয়েছে।’
একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষকে চলচ্চিত্রের মান নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘যেসব চলচ্চিত্র স্পষ্টতই কাঙ্ক্ষিত মানের নয়, সেগুলোকে এভাবে অবাধে চলতে না দিয়ে শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।’
আব্দুন নূর সজল ও আশনা হাবিব ভাবনাকে নিয়ে ‘যাযাবর’ নামের সিনেমা বানাচ্ছেন তানবীর হাসান। গত মাসে দুই অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে আনুষ্ঠানিক চুক্তি। এবার শুটিংয়ের পালা। নির্মাতা জানান, এ মাসের শেষ দিকে শুরু হচ্ছে যাযাবরের দৃশ্যধারণের কাজ।৮ ঘণ্টা আগে
প্রায় দুই বছর ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছেন সংগীত পরিচালক, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী ইবরার টিপু। যুক্তরাষ্ট্রে চলছে তাঁর চিকিৎসা। সম্প্রতি এক ভিডিও বার্তায় টিপু জানালেন, আগের চেয়ে ভালো আছেন তিনি। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেও দেখা গেল তাঁকে। জানালেন আবার গানে ফেরার ইচ্ছার কথা।৮ ঘণ্টা আগে
আগামীকাল নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে নানা আয়োজন করেছে নাট্য সংগঠনগুলো। থাকছে শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, নাট্য প্রদর্শনী, নাট্যাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা আয়োজন।৮ ঘণ্টা আগে
প্রপিতামহকে নিয়ে গর্ব করে বিপাকে পড়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেত্রী হা ইয়োং। প্রপিতামহ আন সাং হোর ‘জাপানপন্থী কর্মকাণ্ডের’ কথা না জেনে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে নিয়ে গর্ব করে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সংকটে পড়েছেন অভিনেত্রী।৮ ঘণ্টা আগে