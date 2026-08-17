Ajker Patrika
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সিনেমা

‘এত বাজে যে দেখতেই হবে’: যে কারণে চীনে হিট হলো এক অ্যানিমেশন সিনেমা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘এত বাজে যে দেখতেই হবে’: যে কারণে চীনে হিট হলো এক অ্যানিমেশন সিনেমা
নিউ লাই সিনেমার দৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট

অবিন্যস্ত ও বিভ্রান্তিকর গল্প আর চরম নিম্নমানের গ্রাফিকস—সাধারণত এমন কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হলে দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ এড়িয়ে চলবেন বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু চীনের একটি স্বল্প বাজেটের অ্যানিমেশন সিনেমা ‘নিউ লাই’-এর (Niu Lai) ক্ষেত্রে ঘটেছে এর ঠিক বিপরীত।

একটি গরুর স্বপ্নের ধারাবাহিকতা নিয়ে নির্মিত এই সিনেমাটি এতই বাজে হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এর পরিণতি হিসেবে ছবিটির টিকিট বিক্রি হঠাৎ একলাফে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে।

শুরুর চরম ব্যর্থতা থেকে কোটি টাকার ব্যবসা

ছবিটি মুক্তির প্রথম ১০ দিনে আয় করেছিল মাত্র ৭ হাজার ৭০৫ ইউয়ান (প্রায় ১,১৪০ মার্কিন ডলার)। তবে চীনভিত্তিক জনপ্রিয় মুভি ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘মাওয়ান’ (Mao Yan)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিনেমাটি এ পর্যন্ত ১১ দশমিক ৪ মিলিয়ন (১ কোটি ১৪ লাখ) ইউয়ানেরও বেশি আয় করে ফেলেছে।

ফলস্বরূপ, ‘দ্য ওডিসি’ কিংবা ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-র মতো হলিউডের বিশাল বাজেটের ব্লকবাস্টার ছবিগুলোর পাশাপাশি বক্স অফিসে শক্ত স্থান ধরে রেখেছে স্বল্প বাজেটের এই চীনা চলচ্চিত্র।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক জনপ্রিয় পোস্টে এক দর্শক লিখেছেন, ‘ছবিটি দেখলে হয়তো আপনি ৮০ মিনিটের জন্য অনুশোচনা করবেন, কিন্তু না দেখলে সারা জীবন অনুশোচনা করতে হবে!’

এআই-বিরোধী ট্রেন্ড ও শেয়ার বাজারের সংযোগ

নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন মতামত অনুযায়ী, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমে যুক্ত হওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-ভিত্তিক ‘নিম্নমানের কনটেন্ট’-এর (AI Slop) প্রতি এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ হিসেবেই দর্শকেরা এই সিনেমাটিকে দেখছেন।

সিনেমাটির দুর্বল ভিজ্যুয়াল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলোকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা রসিকতা করে এটি এআই-মুক্ত হওয়ার ‘প্রমাণ’ হিসেবে তুলে ধরছেন।

চীনের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ওয়েইবো-তে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এটি নিখুঁত হাতে তৈরি খাঁটি কারুশিল্প!’ অনেকেই সিনেমাটিকে চলতি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমের সবচেয়ে বড় ‘ডার্ক হর্স’ বা অপ্রত্যাশিত সফল ছবি হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন।

এ ছাড়া সিনেমাটির অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে চীনের শেয়ার বাজারের এক মনস্তাত্ত্বিক সংযোগও রয়েছে। চীনা ভাষায় ‘নিউ’ (Niu) শব্দটি ষাঁড় বা চাঙা শেয়ার বাজারকে নির্দেশ করে। ফলে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশায় অনেকে কেবল নামের খাতিরেই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমাটিকে সমর্থন দিচ্ছেন।

নিউ লাই সিনেমার হাতে আঁকা পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
নিউ লাই সিনেমার হাতে আঁকা পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

সিনেমা হলে হাতে আঁকা পোস্টার

নির্মাণের পর থেকেই ‘নিউ লাই’ ছিল একটি নামমাত্র বাজেটের প্রচার-প্রচারণাহীন চলচ্চিত্র। মুক্তির আগে এর কোনো বড় ধরনের প্রচার-প্রচারণাও করা হয়নি। তবে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত শো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হচ্ছে।

সিনেমাটির নিজস্ব কোনো মানসম্মত অফিশিয়াল পোস্টার না থাকায়, দর্শনার্থীদের টানতে প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারীরা নিজ হাতে কাগজ ও রঙ দিয়ে পোস্টার এঁকে হলগুলোতে টাঙিয়ে দিচ্ছেন। স্পাইডার-ম্যানের মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার চকচকে পোস্টারের পাশেই এখন ঝুলছে কর্মচারীদের নিজ হাতে আঁকা গরুর সেই ছবি।

মুভি ট্র্যাকিং সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় ওয়েইবো পেজ মন্তব্য করা হয়েছে, ‘বক্স অফিসে এমন রেকর্ড অভূতপূর্ব এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও এমনটি আর দেখা যাবে না।’

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের ক্ষোভ ও সমালোচনা

তবে সিনেমাটির এই অদ্ভুত সাফল্যে দেশটির সবাই যে খুশি—তা নয়। গত শনিবার চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম বেইজিং নিউজ-এ প্রকাশিত এক কলামে সিনেমা হলগুলোর এই চর্চা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে সতর্ক করে বলা হয়, ‘নিউ লাই’-এর মতো নিম্নমানের চলচ্চিত্রের অতিরিক্ত প্রদর্শন চালিয়ে গেলে সিনেমা হলগুলো দিন শেষে সাধারণ দর্শকের আস্থা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে।

বেইজিং নিউজ তাদের কলামে উল্লেখ করেছে, ‘ছবিটি বাজে সিনেমার প্রতি দর্শকের প্রত্যাশার মানদণ্ডকে আরও এক ধাপ নিচে নামিয়ে দিয়েছে।’

একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষকে চলচ্চিত্রের মান নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘যেসব চলচ্চিত্র স্পষ্টতই কাঙ্ক্ষিত মানের নয়, সেগুলোকে এভাবে অবাধে চলতে না দিয়ে শুরুতেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।’

বিষয়:

সিনেমাঅ্যানিমেশনবিনোদন
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