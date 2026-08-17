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মাত্র ৩৬ বছর বয়সে জনপ্রিয় মার্কিন টিভি অভিনেত্রীর বিদায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মাত্র ৩৬ বছর বয়সে জনপ্রিয় মার্কিন টিভি অভিনেত্রীর বিদায়
হেইডেন প্যানেটিয়ের। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেত্রী হেইডেন প্যানেটিয়ের মারা গেছেন। ‘হিরোস’ ও ‘ন্যাশভিল’–এর মতো জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজে অভিনয়ের জন্য পরিচিত এই অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

সোমবার (১৭ আগস্ট) সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হেইডেনের মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁর প্রচারক কেসি কিচেন। হেইডেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের একটি এবং গোল্ডেন গ্লোবের দুটি মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

হেইডেনের বাবা অ্যালান প্যানেটিয়ের এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সে ছিল অসাধারণ এক আলোকবর্তিকা এবং এক অনন্য শক্তি, যে তার চেনা মানুষ এবং পর্দায় তাকে দেখা কোটি মানুষের জীবনে অপরিমেয় ভালোবাসা ও আনন্দ এনে দিয়েছিল।’

শিশুশিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা হেইডেন ১৯৯৮ সালে পিক্সারের অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ‘অ্যা বাগস লাইফ’-এ তরুণ পিঁপড়ে রাজকন্যা ডটের কণ্ঠ দেন। ছবিটির রিড-অ্যালং অ্যালবামে কাজ করে শিশুদের জন্য সেরা স্পোকেন ওয়ার্ড অ্যালবাম বিভাগে গ্র্যামি মনোনয়নও পেয়েছিলেন তিনি।

২০০৬ সালে এনবিসির জনপ্রিয় সিরিজ ‘হিরোস’-এ ক্লেয়ার বেনেট চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন হেইডেন। অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন এক কিশোরী চিয়ারলিডারের চরিত্রটি তাঁকে আন্তর্জাতিক তারকাখ্যাতি এনে দেয়। এর আগে ২০০০ সালে ডেনজেল ওয়াশিংটন অভিনীত ফুটবলভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘রিমেম্বার দ্য টাইটানস’-এও তাঁকে দেখা যায়।

পরে ‘ন্যাশভিলে’ সিরিজে গায়িকা জুলিয়েট বার্নস চরিত্রে অভিনয় করে আরও প্রশংসা কুড়ান তিনি। এই চরিত্রের জন্য ২০১৩ ও ২০১৪ সালে টেলিভিশন বিভাগে সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়ন পান।

‘স্ক্রিম’ চলচ্চিত্র ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও অভিনয় করেছেন হেইডেন। তাঁর সর্বশেষ অভিনয় ছিল মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘স্লিপওয়াকার’-এ, যা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পায়।

মে মাসে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে হেইডেন ২০১৪ সালে মেয়ের জন্মের সময়কার কঠিন অভিজ্ঞতা এবং প্রসব-পরবর্তী বিষণ্নতা ও অ্যালকোহল আসক্তির সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছিলেন।

হেইডেনের একমাত্র মেয়ে কায়া। সাবেক বাগ্‌দত্তা ও ইউক্রেনীয় বক্সার ভ্লাদিমির ক্লিৎসকোর সঙ্গে তাঁর এই সন্তান। হেইডেন জানিয়েছিলেন, কায়া ইউক্রেনে ক্লিৎসকোর সঙ্গেই থাকছে।

হেইডেনের ভাই অভিনেতা জ্যানসেন প্যানেটিয়ের ২০২৩ সালে ২৮ বছর বয়সে হৃদ্‌যন্ত্রের জটিলতায় মারা যান।

বিষয়:

অভিনেত্রীসিরিজমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রযুক্তরাষ্ট্রটেলিভিশন
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