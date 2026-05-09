Ajker Patrika
সিনেমা

দেবাশীষের পরিচালনায় সজল ও মিষ্টি জান্নাত

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সজল ও মিষ্টি জান্নাত। ছবি: সংগৃহীত

২০২৩ সালে জিয়াউল রোশান ও শবনম বুবলীকে নিয়ে ‘তুমি যেখানে আমি সেখানে’ সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শেষ হয়নি এর কাজ। এর মাঝেই নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস। ‘দুজনে’ নামের এ সিনেমায় প্রথমবার জুটি হচ্ছেন আবদুন নূর সজল ও মিষ্টি জান্নাত।

দুজনে সিনেমাটি প্রযোজনা করছে হ্যাভেন মাল্টিমিডিয়া ও গীতি চিত্রকথা। কাহিনি ও সংলাপ লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু। পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাস জানালেন, রোমান্টিক গল্পে তৈরি হবে দুজনে। দেখা যাবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের দুই চরিত্রের অজানার পথে জার্নির গল্প।

পরিচালক বলেন, ‘দুজন মানুষ বিপদে পড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একজন পরিবার থেকে, অন্যজন পুলিশের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। একপর্যায়ে দেখা হয় তাদের। সেখান থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে। সেই জার্নির মধ্যে তাদের সম্পর্কের নানা দিক উঠে আসবে। রোমান্টিক গল্প হলেও এখানে কমেডিও থাকবে, যেমনটা আমার প্রতি সিনেমায় দেখা যায়।’

পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাস জানান, এখন চলছে প্রি-প্রোডাকশনের শেষ দিকের কাজ। কোরবানির ঈদের আগে ইমরান মাহমুদুলের গাওয়া গানের দৃশ্যধারণ দিয়ে শুরু হবে শুটিং। ঈদ উৎসবে গানের টিজার রিলিজের মাধ্যমে দেওয়া হবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সবকিছু ঠিক থাকলে ঈদের পর টানা শুটিং করে শেষ হবে দৃশ্যধারণের কাজ।

নতুন এই সিনেমার পাশাপাশি তুমি যেখানে আমি সেখানে সিনেমার খবরও দিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস। জানালেন, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কারণেই আটকে আছে সিনেমাটি। আগের প্রতিষ্ঠান থেকে সিনেমাটি তিনি নিয়ে নিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গীতি চিত্রকথা থেকে এ বছরই শুরু হবে বাকি থাকা কাজ। আগামী বছর তুমি যেখানে আমি সেখানে এবং দুজনে সিনেমা দুটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা করছেন দেবাশীষ।

