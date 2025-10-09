তাওকীরের প্রথম সিনেমা ‘দেলুপি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ সিরিজ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। এবার তিনি বানিয়েছেন ‘দেলুপি’ নামের পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন থেকে জানানো হয়েছে, শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
নির্মাতা তাওকীর ইসলাম জানান, দেলুপি নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপির গল্প। যা শুধু এই অঞ্চলের নয়, বরং একই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প।
সিনেমার শুটিং হয়েছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নে। শাটিকাপ ও সিনপাটের মতো দেলুপি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা।
তাওকীর বলেন, ‘আমি সব সময়ই মানুষের বাস্তব গল্পগুলো বলতে চেয়েছি। দেলুপি মূলত সেই চেষ্টারই আরেক ধাপ। এই সিনেমার প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ফ্রেম আসলে মানুষ ও তাদের জীবনের অংশ। আমার কাছে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষের সত্যিকার অনুভূতিগুলো তুলে ধরা।’
