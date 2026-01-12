Ajker Patrika
সিনেমা

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় জাদুঘরে সকাল সাড়ে ১০টায় রয়েছে মোহনলাল অভিনীত সিনেমা ‘থুডারাম’
রাজধানীর পাঁচটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে—

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: থুডারাম (ভারত); বেলা ১টা: আ লাইফ ইন সাইলেন্স (বুলগেরিয়া), পিঙ্গদা (বুরকিনা ফাসো); বেলা ৩টা: আ ভিজিট (চীন); বিকেল ৫টা: হ্যাভ ইউ সিন হিম অ্যাগেইন, সিভিলাইজড, জীবনরেখা, অদ্ভুত, মেকিং ইত্যাদি, ফণিমনসা, দ্য রিডার, রেড রুটস (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৭টা: নয়া মানুষ (বাংলাদেশ)

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: ফলো দ্য সান (রাশিয়া); বেলা ১টা: ইনভেশন (ইরান), ভালেরিজা (ক্রোয়েশিয়া), আমিনা (ইতালি), হোপ নেভার ডাইস (যুক্তরাষ্ট্র); বেলা ৩টা: দ্য আদার সাইড (তিউনিশিয়া), স্কেয়ারক্রো (অস্ট্রিয়া); বিকেল ৫টা: পটারি, তিমির গান, দ্য রোড টু মাই ফাদার, ঝরা পাতার চিঠি (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৭টা: বেনিথ দ্য ব্যাজ (ফিলিপাইনস)

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: টুওয়ার্ডস দ্য লাইট (লেবানন), অ্যাজ দ্য ওয়াটার ফ্লোস (চীন); বেলা ১টা: ১০০ সানসেট (কানাডা); বেলা ৩টা: ডাউনদেয়ার (মন্টেনিগ্রো), উইদাউট মি (ইরান); বিকেল ৫টা: দ্য সানসাং অ্যান্টলিওন সং (শ্রীলঙ্কা)

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ

সকাল সাড়ে ১০টা: আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান), বেলা আড়াইটা: দ্য জার্নি টু নো এন্ড (চীন); বিকেল সাড়ে ৪টা: বার্নিং (কিরগিজস্তান)

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন

বেলা ১১টা: পানিশমেন্ট (কাজাখস্তান); বেলা ১টা: ডাইং ফর ডাম্মিস (জার্মানি); বেলা ৩টা: দ্য হুইলবারো (ইতালি); বিকেল ৫টা: কালারস অব হোপ, ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, প্রত্যাবর্তন, মিখাইল, অদৃশ্য দেয়াল, ময়া (বাংলাদেশ)

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিকেল ৪টা: ড্রেইনড বাই ড্রিমস (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৬টা: জলে জ্বলে তারা (বাংলাদেশ)।

