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আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন অভিনেতা আহমেদ শরীফ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন অভিনেতা আহমেদ শরীফ
আহমেদ শরীফ। ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা আহমেদ শরীফ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদান, শক্তিশালী অভিনয়শৈলী এবং চলচ্চিত্রশিল্পে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মাননা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

৩০ জুলাই শুরু হতে যাওয়া নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যৌথভাবে আয়োজন করছে প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন ষ্টুডিও। প্রথম দিন প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘বিলাই’, তথ‍্যচিত্র ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ ও পূর্ণদৈর্ঘ‍্য চলচ্চিত্র ‘নয়া মানুষ’। দ্বিতীয় দিন ৩১ জুলাই প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ইশপাইট’ ও ‘দ্য ইন্টারন্যাল জার্নি’ এবং পূর্ণদৈর্ঘ‍্য চলচ্চিত্র ‘দেয়ালের দেশ’। তৃতীয় দিন প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আমেরিকান ড্রিম’ ও ‘ঈদ মোবারক’ এবং পূর্ণদৈর্ঘ‍্য চলচ্চিত্র ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ ও প্রসূন রহমানের ‘শেকড়’।

আগামী ২ আগস্ট নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠেয় ফেস্টিভ্যালের সমাপনী আয়োজনে আহমেদ শরীফকে সম্মাননা দেওয়া হবে। এ দিন বিগত তিন বছরের (২০২৩-২০২৫) সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সেরা পরিচালক, গায়ক-গায়িকা ও কলাকুশলীদের মোট ২০টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীরা।

বিষয়:

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