প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে ‘প্রেশার কুকার’

গত রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল রায়হান রাফীর ‘প্রেশার কুকার’। এরপর বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাগৃহে ও চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে সিনেমাটি। এবার প্রেশার কুকার দেখা যাবে ঘরে বসে। ৮ অক্টোবর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
ঢাকা শহরের ভিন্ন পেশার চারজন নারীর অদৃশ্য লড়াই, তাদের না বলা কষ্ট এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রেশার কুকার সিনেমায়। শহরটি যেন তাদের কাছে এক ধরনের প্রেশার কুকার, যেখানে তারা প্রতিনিয়ত নানামুখি চাপের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।
প্রেশার কুকার সিনেমার প্রধান চার নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজিফা তুষি, শবনম বুবলী, মারিয়া শান্ত ও স্নিগ্ধা চৌধুরী। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, চঞ্চল চৌধুরীসহ অনেকে।
পরিচালনার পাশাপাশি ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সঙ্গে সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন রায়হান রাফী। এটি তাঁর প্রযোজিত প্রথম সিনেমা। নিজের প্রথম প্রযোজিত সিনেমা রাফী উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা তারেক মাসুদকে।
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