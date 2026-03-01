শুভেচ্ছাদূত হলেন চিত্রনায়িকা মুনমুন

সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য স্বল্পমূল্যে মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে কাজ করছে লিড মার্কেটিং বিডি। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে যুক্ত হয়েছেন চিত্রনায়িকা মুনমুন আহমেদ। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় লিড মার্কেটিং বিডি ও মুনমুন আহমেদের মাঝে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
মুনমুন আহমেদ বলেন, ‘আমরা শিল্পীরা সব সময় সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি না। তবে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষের উপকারে আসা সম্ভব, তাই আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।’
লিড মার্কেটিং বিডি একটি সামাজিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণ ভোক্তাদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য।
২০১৬ সাল থেকে মাঠপর্যায়ে সামাজিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। ইতিমধ্যে দেশের ৪৬টি জেলায় তাদের সেবা বিস্তৃত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলাতেই কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।
