ভারতীয় সিনেমা

প্রথম দিনেই রেকর্ড গড়ল ‘ধূমকেতু’ ও ‘কুলি’

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ০৬
‘ধূমকেতু’ সিনেমায় দেব ও শুভশ্রী ও ‘কুলি’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ল টালিউডের সিনেমা ‘ধূমকেতু’ ও তামিল সিনেমা ‘কুলি’। দুটি সিনেমাই নিজ নিজ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম দিনে সর্বোচ্চ আয়ের কীর্তি গড়েছে। ধূমকেতু প্রথম দিনে আয় করেছে ২ কোটি ১০ লাখ রুপির বেশি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী কুলির আয় দাঁড়িয়েছে ১৫১ কোটি রুপির বেশি।

২০১৩ সালের পর ধূমকেতু দিয়ে আবারও পর্দায় ফিরেছেন দেব-শুভশ্রী জুটি। এই সিনেমার কাজ শেষ হয়েছিল ১০ বছর আগে। নানা জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখেছে সিনেমাটি। দর্শক টানতে দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত তিক্ততা ভুলে একসঙ্গে সিনেমার প্রচার করেছেন দেব ও শুভশ্রী। ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে দর্শকের সঙ্গে কথা বলেছেন, দুজনে মিলে নেচে মাত করেছেন। সিনেমার সাফল্যের জন্য মুক্তির দুদিন আগে একসঙ্গে মন্দিরেও গেছেন দেব ও শুভশ্রী। ব্যর্থ হয়নি তাঁদের চেষ্টা। প্রথম দিনের বক্স অফিস রেকর্ডটা বদলে দিল ধূমকেতু।

এর আগে টালিউডের কোনো সিনেমা প্রথম দিনে এত আয় করতে পারেনি বলে জানিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। গতকালও প্রতিটি হলে ছিল দর্শকের ভিড়। সিনে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এ বছরের সবচেয়ে হিট সিনেমার তকমাটাও নিজের করে নেবে ধূমকেতু।

কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত ধূমকেতু সিনেমায় শুধু প্রেমকাহিনি নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে আরও অভিনয় করেছেন পরমব্রত, রুদ্রনীল প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন রানা সরকার ও দেব।

অন্যদিকে, রজনীকান্তের কুলি বক্স অফিসে ঝড় তুলবে, সেটা অগ্রিম টিকিট বিক্রিতেই টের পাওয়া গিয়েছিল। সান পিকচার্সের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটি প্রথম দিনেই আয় ছাড়াল ১৫০ কোটি রুপি, যা তামিল ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে প্রথম।

স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কুলি সিনেমার গল্প, যেখানে এক কুলির অতীত আর বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কঙ্গরাজ। রজনীকান্তের সঙ্গে এই সিনেমায় আছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌবিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে আমির খানকে।

গতকাল ক্যারিয়ারের ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন অভিনেতা রজনীকান্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল অভিনেতার প্রথম সিনেমা ‘অপূর্ব রাগাঙ্গাল’। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুক্তি পাওয়া রজনীকান্তের কুলি গড়ল সাফল্যের নতুন রেকর্ড।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণটালিউডসিনেমাবিনোদন
