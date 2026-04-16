যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘রইদ’

‘হাওয়া’খ্যাত নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমনের নতুন সিনেমা ‘রইদ’। এই বছরের শুরুতে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের (আইএফএফআর) ৫৫তম আসরে বিশ্ব প্রিমিয়ার হয় সিনেমাটির। ইতিমধ্যে দেশে মুক্তির ঘোষণা এসেছে এই সিনেমার। কোরবানির ঈদে মুক্তি পাবে রইদ। এবার জানা গেল, দেশে মুক্তির আগে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে সিনেমাটি।
সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান ক্রসরোডস বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে রইদ। আগামী ১৫ মে স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা এবং ১৬ মে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে রইদ প্রদর্শিত হবে উৎসবে।
রইদের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েত প্রমুখ। সিনেমার গল্প নিয়ে নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন বলেন, ‘সাধু, তার পাগল স্ত্রী এবং তাদের বাড়ির পাশের তালগাছকে ঘিরে আবর্তিত এই গল্পে আমরা আদতে আদম ও হাওয়ার আদিম আখ্যানকেই খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা সেই হাজার বছরের পুরোনো আখ্যানকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছি।’
দেশে মুক্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রইদ সিনেমার প্রচার। প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার গান ‘রইদে আইলা গা জুড়াইতে’। গানটির কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন সহজিয়া ব্যান্ডের রাজীব আহমেদ রাজু। সংগীত পরিচালনা এবং মিক্স ও মাস্টারিং করেছেন রাশীদ শরীফ শোয়েব।
