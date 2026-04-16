Ajker Patrika
সিনেমা

যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘রইদ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘রইদ’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

‘হাওয়া’খ্যাত নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমনের নতুন সিনেমা ‘রইদ’। এই বছরের শুরুতে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের (আইএফএফআর) ৫৫তম আসরে বিশ্ব প্রিমিয়ার হয় সিনেমাটির। ইতিমধ্যে দেশে মুক্তির ঘোষণা এসেছে এই সিনেমার। কোরবানির ঈদে মুক্তি পাবে রইদ। এবার জানা গেল, দেশে মুক্তির আগে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে সিনেমাটি।

সিয়াটল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান ক্রসরোডস বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে রইদ। আগামী ১৫ মে স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা এবং ১৬ মে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে রইদ প্রদর্শিত হবে উৎসবে।

রইদের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েত প্রমুখ। সিনেমার গল্প নিয়ে নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন বলেন, ‘সাধু, তার পাগল স্ত্রী এবং তাদের বাড়ির পাশের তালগাছকে ঘিরে আবর্তিত এই গল্পে আমরা আদতে আদম ও হাওয়ার আদিম আখ্যানকেই খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা সেই হাজার বছরের পুরোনো আখ্যানকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছি।’

দেশে মুক্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রইদ সিনেমার প্রচার। প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার গান ‘রইদে আইলা গা জুড়াইতে’। গানটির কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন সহজিয়া ব্যান্ডের রাজীব আহমেদ রাজু। সংগীত পরিচালনা এবং মিক্স ও মাস্টারিং করেছেন রাশীদ শরীফ শোয়েব।

বিষয়:

উৎসবসিনেমাবাংলা চলচ্চিত্রবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

সম্পর্কিত

‘রকস্টার’ সিনেমার নতুন পোস্টারে রোমান্টিক আবহে শাকিবের সঙ্গে সাবিলা

ইতালিতে মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিন্স’

কলকাতায় প্রথমবার মেঘের সঙ্গে চাঁদের দেখা হবে

