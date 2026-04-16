১০ বছর পর একক নাটকে তৌসিফ-স্পর্শিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তৌসিফ ও স্পর্শিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কাছাকাছি সময়ে মিডিয়ায় আগমন তৌসিফ মাহবুব ও অর্চিতা স্পর্শিয়ার। ক্যারিয়ারের শুরুতে অনেক নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা। পর্দার বাইরেও তাঁদের রয়েছে ভালো বন্ধুত্ব। তবে ২০১৬ সালের পর পর্দায় আর জুটি বাঁধেননি তাঁরা। দীর্ঘদিন পর তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল গত বছরের শেষ দিকে, ‘ব্যাচেলর পয়েন্টে ৫’ ধারাবাহিকে। এবার প্রায় ১০ বছর পর আবার একক নাটকের জুটি হলেন তৌসিফ ও স্পর্শিয়া।

তৌসিফ ও স্পর্শিয়াকে নিয়ে নাটকটি তৈরি করছেন হাসিব হোসেন রাখি। এখনো নাটকের নাম চূড়ান্ত করেননি নির্মাতা। তিনি জানিয়েছেন, একটি প্রেমের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে নাটকের চিত্রনাট্য। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে প্রচারের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে নাটকটি। এখন চলছে শুটিং।

এক দশক পর তৌসিফের সঙ্গে অভিনয় করা প্রসঙ্গে অর্চিতা স্পর্শিয়া বলেন, ‘আমাদের ক্যারিয়ার কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছে। সে সময় ধারাবাহিক নাটক, একক নাটক মিলিয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে একসঙ্গে। অভিনয়শিল্পী হিসেবে আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। তবে মাঝে অনেকটা সময় আমাদের কাজ করা হয়নি। এর অন্যতম কারণ, অনেকটা সময় আমি নাটকে অভিনয় করিনি। এখন নাটকে ফিরেছি। আবার আমাদের একসঙ্গে কাজ হচ্ছে। ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫ দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবার ধারাবাহিকে অভিনয় করেছি আমরা। এবার ১০ পর বছর একক নাটকে অভিনয় করা হচ্ছে। তাই নাটকটি আমার কাছে খুব স্পেশাল। এত দিন পর কাজ করলেও, সহশিল্পী হিসেবে আমাদের বোঝাপড়ায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে সময়ের সঙ্গে আমরা আরও প্রফেশনাল হয়েছি মনে হচ্ছে।’

তৌসিফ মাহবুব বলেন, ‘ক্যারিয়ারের শুরুতে আমরা অনেক নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করলেও ২০১৬ সালের পর আর একসঙ্গে কাজ হয়নি। ১০ বছর পর আবার একসঙ্গে অভিনয় করছি। খুব ভালো লাগছে। স্পর্শিয়ার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব ভালো, কারণ আমরা ক্যামেরার পেছনের বন্ধু।’

