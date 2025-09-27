Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

প্রবীর মিত্রের স্মৃতি ধরে রাখতে চালু হলো ওয়েবসাইট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রবীর মিত্র। ছবি: সংগৃহীত
প্রবীর মিত্র। ছবি: সংগৃহীত

চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রবীর মিত্র এ বছরের শুরুতে পরপারে পাড়ি জমান। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ৫ জানুয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। প্রবীর মিত্রকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে তাঁর কাজ সংরক্ষণ করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে অভিনেতার পরিবার। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি শুরু হয়েছে প্রবীর মিত্রের নামে ওয়েবসাইটের কার্যক্রম।

সম্প্রতি বিএফডিসিতে ‘স্মৃতির আয়নায় কিংবদন্তির দৃশ্য’র ব্যানারে ঢাকাই সিনেমার প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণ করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি। সেখানেই প্রবীর মিত্রের নামে ওয়েবসাইট চালু করার কথা জানান অভিনেতার ছেলে মিথুন মিত্র। অ্যাক্টর প্রবীর মিত্র ডটকম সার্চ করলেই পাওয়া যাবে প্রবীর মিত্র-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য।

প্রবীর মিত্র। ছবি: সংগৃহীত
প্রবীর মিত্র। ছবি: সংগৃহীত

মিথুন মিত্র বলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এখনো আমার বাবা প্রবীর মিত্রকে স্মরণ করেন। এ কারণে সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। আমার বাবাকে নিয়ে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে তাঁর নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। সেখানে তাঁর বিভিন্ন ছবি এবং চলচ্চিত্র সংরক্ষণ করা হবে; যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার বাবাকে ভালোভাবে জানতে পারে।’

প্রবীর মিত্রের জন্ম ১৯৪১ সালে। স্কুলজীবন থেকেই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জলছবি’র মাধ্যমে ঢাকাই সিনেমায় নাম লেখান। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে কাজ করেছেন অসংখ্য সিনেমায়। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘জীবন তৃষ্ণা’, ‘সেয়ানা’, ‘ফরিয়াদ’, ‘রক্ত শপথ’, ‘চরিত্রহীন’, ‘জয় পরাজয়’, ‘অঙ্গার’, ‘মিন্টু আমার নাম’, ‘ফকির মজনু শাহ’, ‘মধুমিতা’, ‘অশান্ত ঢেউ’, ‘অলংকার’, ‘অনুরাগ’ ইত্যাদি।

বিষয়:

অভিনেতাচলচ্চিত্রছাপা সংস্করণবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীর সংখ্যা নিয়ে টিআইবির দাবি ‘ভিত্তিহীন’: প্রেস সচিব

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

রুনা খানের প্রথম দুই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে দেড় যুগ পর

রুনা খানের প্রথম দুই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে দেড় যুগ পর

ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করলেন নির্মাতা নাসির

ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করলেন নির্মাতা নাসির

‘আপাতে’ গান দিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছালেন রোজে

‘আপাতে’ গান দিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছালেন রোজে

প্রবীর মিত্রের স্মৃতি ধরে রাখতে চালু হলো ওয়েবসাইট

প্রবীর মিত্রের স্মৃতি ধরে রাখতে চালু হলো ওয়েবসাইট