চিত্রনায়িকার চরিত্রে নতুন সিনেমায় রুনা খান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০: ১৪
রুনা খান। ছবি: সংগৃহীত
রুপালি পর্দার মানুষদের জীবনের গল্প নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন নির্মাতা আলী জুলফিকার জাহেদী। নাম দিয়েছেন ‘চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা’। এই সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন রুনা খান। তিনি অভিনয় করবেন একজন চিত্রনায়িকার চরিত্রে।

চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা নামের চলচ্চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে রুনা খান বলেন, ‘গত শীতে এই সিনেমা নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়। নির্মাতা আলী জুলফিকার জাহেদী গল্পটা শোনালে আমার ভালো লাগে। এরপর চিত্রনাট্য ও চরিত্র পছন্দ হলে চুক্তিবদ্ধ হই। এই সিনেমায় অভিনয় করব একজন চিত্রনায়িকার ভূমিকায়। অভিনেতা হিসেবে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। বিশেষ করে যেসব চরিত্রে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে, তাতে কাজ করতে ভালোবাসি। অপেক্ষায় থাকি এমন চরিত্রের। এ চরিত্রটিও তেমন।’

রুনা খান জানান, পর্দার বাইরেও নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকে। সেটি তুলে ধরা হবে সিনেমায়। তিনি বলেন, ‘চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমার গল্পের মূল ফোকাস থাকবে নায়িকার পর্দার বাইরের জীবন। আমরা যাঁরা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরকে সবাই পর্দায় দেখে। কিন্তু তাঁদেরও ব্যক্তিগত জীবন আছে। সেই জীবনের গল্প তুলে ধরা হবে এই সিনেমায়।’

২০০৭ সালে নোমান রবিনের পরিচালনায় একটি টেলিফিল্মে যাত্রাপালার প্রিন্সেসের চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে রুনা খানের। তবে এবারই প্রথম পর্দায় সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘সিনেমার নায়িকার চরিত্রে পর্দায় কখনো অভিনয় করা হয়নি। ২০০৭ সালের দিকে রোমান রবিনের পরিচালনায় একটা টেলিফিল্ম করেছিলাম, যেখানে একজন যাত্রার অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। সেটি ১৭-১৮ বছর আগের কথা। এবার আমাকে সিনেমার নায়িকার চরিত্রে দেখতে পাবেন দর্শকেরা। খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি কাজটির জন্য। আশা করছি, ভালো কাজ হবে। চরিত্রটি ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে আমার শতভাগ চেষ্টা থাকবে। দর্শকদের ভালো লাগলে কাজটি সার্থকতা পাবে।’

রুনা খান। ছবি: সংগৃহীত
কবে শুটিং শুরু হবে জানতে চাইলে রুনা বলেন, ‘সামনের শীতে শুটিং শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। নির্মাতা পুরোপুরি গুছিয়ে কাজে নামতে চান। তাই একটু পিছিয়েও যেতে পারে।’

রুনা খান। ছবি: সংগৃহীত
এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে রুনা খানের তিনটি সিনেমা। মাসুদ পথিকের ‘বক’, কৌশিক শংকর দাসের ‘দাফন’ এবং জাহিদ হোসেনের ‘লীলা মন্থন’।

রুনা খান। ছবি: সংগৃহীত
