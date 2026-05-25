ঈদে মুক্তির প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াল আদর-পূজার সিনেমা

কোরবানির ঈদে ‘নাকফুলের কাব্য’ সিনেমার মুক্তির ঘোষণা দিয়েছিল বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া। তবে কোনো ধরনের প্রচার দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে আজ ঈদে মুক্তির প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি।
বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজনায় তৈরি নাকফুলের কাব্য সিনেমায় অভিনয় করেছেন আদর আজাদ ও পূজা চেরী। এই সিনেমাতেই প্রথম জুটি হয়ে কাজ করেছিলেন তাঁরা। এরপর আরও দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন আদর-পূজা। সেই দুই সিনেমা ‘লিপস্টিক’ ও ‘টগর’ এরই মধ্যে মুক্তি পেলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি নাকফুলের কাব্য। এই ঈদে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তবে শেষ মুহূর্তে আবারও পিছিয়ে গেল।
গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে নাকফুলের কাব্য। বানিয়েছেন আলোক হাসান। নির্মাতা জানান, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা একটি অমর প্রেম ও বিরহের গল্প দেখা যাবে এতে। গল্প লিখেছেন ফেরারি ফরহাদ।
২০২২ সালে শুরু হয়েছিল নাকফুলের কাব্য সিনেমার শুটিং। সে সময় নাম ছিল ‘নাকফুল’। তবে সেন্সর বোর্ডের আপত্তিতে নাম পরিবর্তন করতে হয়। সে সময় পরিচালক জানিয়েছিলেন, একই নামে আরেকটি সিনেমা থাকায় নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে তাঁদের।
এখনো চূড়ান্ত হয়নি ঠিক কয়টি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে কোরবানির ঈদে। কয়েক বছর ধরে এমনটাই হচ্ছে ঈদের সিনেমা নিয়ে। একাধিক নির্মাতা ও প্রযোজক আছেন দোলাচলে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, কী করবেন। মুক্তি দেবেন নাকি সরে আসবেন! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অপেক্ষা করতে চান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।৪ ঘণ্টা আগে
আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী। দিনটিকে ঘিরে প্রতিবছর দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান। এ বছর একই সময়ে ঈদ উৎসব থাকায় অনুষ্ঠানের সংখ্যা কম। এ ছাড়া কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুলসংগীত দিয়ে শুরু হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার চতুর্থ সিজন।৫ ঘণ্টা আগে
এবার কান উৎসবে স্বর্ণপাম জিতেছেন ক্রিস্টিয়ান মুঞ্জিউ। সেই সঙ্গে একটি রেকর্ডও করে ফেললেন তিনি। দ্বিতীয়বারের মতো জিতলেন এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। এর আগে ২০০৭ সালে তাঁর ‘ফোর মান্থস, থ্রি উইকস অ্যান্ড টু ডেজ’ কান উৎসবে সেরা হয়েছিল।১৮ ঘণ্টা আগে
প্রতি ঈদের মতো এই কোরবানির ঈদেও প্রকাশ পাচ্ছে নতুন গান। এই তালিকায় পুরোনো শিল্পীদের গান যেমন আছে, তেমনি আছে নতুনদের গান। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি শিল্পীদের নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশ পাচ্ছে গানগুলো। ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত এসব গানের খবর নিয়ে এই প্রতিবেদন।১ দিন আগে