Ajker Patrika
টেলিভিশন

নজরুলজয়ন্তীর আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নজরুলজয়ন্তীর আয়োজন
কাজী নজরুল ইসলাম

আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী। দিনটিকে ঘিরে প্রতিবছর দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান। এ বছর একই সময়ে ঈদ উৎসব থাকায় অনুষ্ঠানের সংখ্যা কম। এ ছাড়া কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুলসংগীত দিয়ে শুরু হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার চতুর্থ সিজন।

দুরন্ত টিভির আয়োজন

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে নৃত্যানুষ্ঠান ‘উন্নত মম শির’। সকাল ৮টা ও সন্ধ্যা ৬টায় প্রচারিত হবে কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গান নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান ‘গানের পাখি বুলবুল’। গান গেয়েছে শিশুশিল্পী দেবষ্মিতা কুন্ডু, আনন্দী ঘোষ, আহনাফ নবী আরিক, তানচৈ বালা তিথী ও তাশফিয়া তাসনিম গুনগুন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন ফরিদা লিমা। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট ও সন্ধ্যা ৭টায় প্রচারিত হবে ‘সকাল বেলার পাখি’। এই আয়োজনে কবির বিখ্যাত কিছু কবিতার নাটকীয় উপস্থাপনা করেছে কল্পরেখার শিশুশিল্পীরা। পরিচালনা করেছেন ফরিদা লিমা।

মাছরাঙায় নাটক ‘কালো হরিণ চোখ’

রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হবে নাটক ‘কালো হরিণ চোখ’। কাজী নজরুল ইসলামের ‘বাদল বরিষণে’ গল্প অবলম্বনে নাটকটির চিত্রনাট্য করেছেন বিষ্ণু ঈয়াস। পরিচালনা করেছেন সীমান্ত সজল। অভিনয় করেছেন রওনক হাসান, মৌসুমী হামিদ, জয়রাজ প্রমুখ। গল্পে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন পর শহর থেকে গ্রামে আসে জমিদারবাড়ির ছোট ছেলে রুদ্র। শৈশবের স্মৃতিমাখা গ্রামটি ঘুরে দেখতে গিয়ে কৃষ্ণসুন্দরী কাজরীর কালো হরিণ চোখ তাকে আকৃষ্ট করে। অদ্ভুত এক মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে সে। কাজরীও তার প্রতি দুর্বলতা এড়াতে পারে না। গায়ের রং, সেই সঙ্গে নিজের অবস্থান আর জমিদারবাড়ির ছেলের অবস্থানের দূরত্ব দুজনের সম্পর্কের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। বিষ্ণুর সঙ্গে কাজরীর বিয়ে ঠিক করে তার বাবা। বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে নদীতে ডুব দেয় কাজরী।

কোক স্টুডিওতে ‘রুম ঝুম’

কাজী নজরুলের ‘রুম ঝুম’ গানটির মূল সুর অটোমান-তুর্কি লোকসংগীত ‘উস্কুদারা গিদের ইকেন’ থেকে নেওয়া, যা বাংলা বর্ষার কবিতায় রূপান্তর করেছিলেন নজরুল। কোক স্টুডিও বাংলা সেই গানটি নতুন সংগীতায়োজনে তৈরি করেছে। শুভেন্দু দাস শুভর সংগীত আয়োজনে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশি শিল্পী মাহতিম শাকিব ও নুসরাত জাহান। সহযোগিতা করেছেন তুর্কি শিল্পী আলিফ হান্দে সেভগেল ও মোস্তফা ইপেক।

বিষয়:

ঈদটিভিকাজী নজরুল ইসলামজন্মবার্ষিকীউৎসবছাপা সংস্করণবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত