প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুটিংয়ে যাচ্ছেন শাহরুখ

২০২৩ সালে ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ ও ‘ডানকি’ দিয়ে বক্স অফিসে ইতিহাস গড়ার পর বিরতিতে চলে যান শাহরুখ খান। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি তাঁর। এই সময়টায় নতুন সিনেমার পরিকল্পনা করেছেন। এই বছরের ডিসেম্বরে আবারও তিনি প্রেক্ষাগৃহে ফিরবেন ‘কিং’ নিয়ে। বর্তমানে সিনেমাটির শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বলিউড বাদশাহ।
ভারতের পাশাপাশি ইউরোপের একাধিক লোকেশনে কিংয়ের শুটিং হয়েছে। ক্লাইম্যাক্সের অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং হওয়ার কথা ছিল দুবাইয়ের মরুভূমিতে। তবে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের ধাক্কায় সে পরিকল্পনায় বদল আনেন শাহরুখ খান। দুবাইয়ের শিডিউল বাতিল করে মুম্বাইয়ে সেট নির্মাণ করে শেষ দৃশ্যের শুটিং হওয়ার কথা ছিল। তবে আবারও পরিকল্পনা বদলেছে।
সিনেমার গল্পের প্রয়োজনে একটি বিশেষ ভূখণ্ড এবং আবহের দরকার, যা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন বা জোহানেসবার্গের আশপাশের এলাকাগুলোতে পাওয়া সম্ভব। তাই কিংয়ের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও ব্যয়বহুল অংশ, অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সের শুটিংয়ের জন্য নতুন লোকেশন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
জানা গেছে, দ্রুততম সময়ে শুটিংয়ের অনুমতি পাওয়ার জন্য শাহরুখ ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে মাত্র তিন দিনের মধ্যে শুটিংয়ের সব ধরনের অনুমতির কাগজ হাতে পায় কিং টিম।
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, কিংয়ের শেষ দৃশ্যের হাই ভোল্টেজ অ্যাকশন সিকোয়েন্সের জন্য ১৮ দিনের শুটিং করবেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। কাজ হবে দুই শিডিউলে। ২৬ এপ্রিল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সপ্তাহব্যাপী শুটিং শুরু হবে। এরপর মুম্বাইয়ের স্টুডিওতে তৈরি সেটে ১০ দিনের শুটিংয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ক্লাইম্যাক্সের কাজ। শাহরুখ খান, সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন ও অভিষেক বচ্চন থাকবেন এই শিডিউলে।
আগামী ১৫ মের মধ্যে কিংয়ের ক্লাইম্যাক্সের শুটিং শেষ করতে চান পরিচালক সিদ্ধার্থ। সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে পুরো শুটিং। এই বছরের বড়দিনে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার জন্য শুটিংয়ের পাশাপাশি একই সঙ্গে পোস্ট-প্রোডাকশনেও সমানভাবে সময় দিচ্ছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।
এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কিং সিনেমার টিজার। টিজারে শাহরুখের একক আধিপত্য দেখা গেলেও কিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন শাহরুখকন্যা সুহানা খান। এটি দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তাঁর। তাই শাহরুখ যেন অধিক সতর্ক। অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত করতে মেয়েকে নানা ধরনের স্টান্ট শিখিয়েছেন। বিশ্বমানের ট্রেনারদের অধীনে সুহানার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়েছেন।
ক্যানসারে আক্রান্ত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তা চেয়েছে তাঁর পরিবার। ক্যানসারে আক্রান্ত নৃত্য পরিচালক জাকির হোসেনও সরকারি সহায়তা চেয়েছেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী। তাঁর চিকিসার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে তাঁর পরিবার।১৪ ঘণ্টা আগে
‘বাবা ছেলের গান’ শিরোনামে নতুন একটি দ্বৈত গানে কণ্ঠ দিলেন দুই প্রজন্মের সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম ও মোমিন বিশ্বাস। সামছুল আলমের লেখা গানটি সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন অমিত চ্যাটার্জি। মোমিন বিশ্বাস বলেন, ‘খুরশীদ আলমের সঙ্গে গান গাইতে পারা আমার শিল্পীজীবনের অনন্য একটি প্রাপ্তি।১৪ ঘণ্টা আগে
সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘সর্দারবাড়ির খেলা’ সিনেমার মুক্তির ঘোষণা এসেছিল গত বছরের রোজার ঈদে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নির্মাতা। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ ট্রেলার প্রকাশ করে ঘোষণা করা হলো মুক্তির তারিখ। আগামী ৮ মে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।১৪ ঘণ্টা আগে
ইয়ামি গৌতমের প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছেন ‘হক’ সিনেমা দিয়ে। এতে সাজিয়া বানু নামের এক মুসলিম নারীর চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যে পরিশ্রম করেছে ইয়ামিসহ পুরো টিম, তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। মুসলিম নারীর চরিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে চার মাস১৫ ঘণ্টা আগে