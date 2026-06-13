আর ডি বর্মনের বায়োপিকে ফারহান আখতার

বলিউডে তৈরি হচ্ছে রাহুল দেববর্মনের বায়োপিক, যাঁকে বেশির ভাগ মানুষ আর ডি বর্মন বলেই চেনেন। তাঁর জীবনের গল্প নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন পরিচালক নীরাজ পান্ডে। গত ফেব্রুয়ারিতে জানা গিয়েছিল এ খবর। এবার প্রকাশ্যে এল অভিনেতার নাম। এ বায়োপিকে পর্দার আর ডি বর্মন হবেন ফারহান আখতার।
ক্রিকেট তারকা মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক ‘এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি’ বানিয়ে পরিচিতি পেয়েছেন নীরাজ পান্ডে। এবার আর ডি বর্মনের জীবনের গল্প পর্দায় তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। আর ডি বর্মনের মতো বহুমুখী প্রতিভাবান সংগীত তারকার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবেই সিনেমাটি বানাতে চান পরিচালক।
সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, এই প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীতশিল্পীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ফারহান আখতারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন নীরাজ পান্ডে। অভিনয়ের বাইরে গানেও বেশ দখল আছে ফারহানের। বলিউডে এর আগে ‘ভাগ মিলখা ভাগ’ বায়োপিকে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে একজন সফল গায়ক ও পারফরমার হিসেবে আর ডি বর্মনের চরিত্রকে ফারহানই নিখুঁতভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন বলে মনে করছেন নির্মাতা। ফারহানও এ চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়ে উচ্ছ্বসিত।
আর ডি বর্মনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কঠিন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে ফারহানকে। তাঁর হাঁটাচলা, কথা বলার ধরন থেকে শুরু করে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কৌশল—সবকিছু রপ্ত করতে কয়েক মাস প্রশিক্ষণ নেবেন ফারহান। শরীরের গঠনেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।
নির্মাতা এরই মধ্যে আর ডি বর্মনের বেশ কিছু কালজয়ী গানের অফিশিয়াল রাইটস নিয়েছেন, যা সিনেমার ন্যারেটিভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গানগুলোর নতুন ভার্সন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে।
জানা গেছে, আর ডি বর্মনের সংগীত ক্যারিয়ারের সাফল্যগাথার পাশাপাশি এ বায়োপিকে উঠে আসবে তাঁর উত্থান-পতন, প্রেম, একাকিত্ব এবং ভারতীয় সংগীতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নানা অধ্যায়। সব ঠিক থাকলে এ বছরের শেষ দিকে শুটিং ফ্লোরে গড়াবে বায়োপিকটি।
আর ডি বর্মনের এই বায়োপিক ছাড়াও আরেক প্রখ্যাত সংগীতশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে ফারহানকে। কিংবদন্তি ইংলিশ রক ব্যান্ড ‘দ্য বিটলস’-এর বায়োপিক বানাচ্ছেন অস্কারজয়ী ব্রিটিশ পরিচালক স্যাম মেন্ডিস। এতে বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করছেন ফারহান আখতার।
গায়িকা হিসেবে গ্র্যামি, বিলবোর্ড, কান্ট্রি মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসহ বিশ্বের সেরা সব সম্মাননা পেয়েছেন টেইলর সুইফট। এবার গীতিকার হিসেবেও বড় স্বীকৃতি পেলেন। সর্বকনিষ্ঠ নারী গীতিকার হিসেবে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মর্যাদাপূর্ণ সংরাইটারস হল অব ফেমে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
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