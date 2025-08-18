মির্জাপুর সিনেমায় রবি কিষাণ ও জিতেন্দ্র

বিনোদন ডেস্ক
মির্জাপুর ওয়েব সিরিজের গল্প আসছে বড় পর্দায়। খুন, জখম, রক্তের বন্যা, হিংসা, গদির লোভ ও ক্ষমতার লড়াইয়ের এই গল্প এবার দেখা যাবে অন্যভাবে। গত বছর ‘মির্জাপুর দ্য ফিল্ম’-এর ঘোষণা আসার পর থেকে এই ক্রাইম ড্রামার অপেক্ষায় দর্শকেরা। এবার সেই অপেক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করল দুই তারকার নাম।
ানা গেছে, ‘পঞ্চায়েত’খ্যাত জিতেন্দ্র কুমার ও ‘লাপাতা লেডিস’খ্যাত রবি কিষাণ অভিনয় করবেন মির্জাপুর দ্য ফিল্মের দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। মির্জাপুর দ্য ফিল্ম প্রযোজনা করছে ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানির প্রতিষ্ঠান এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট। গত বুধবার প্রতিষ্ঠানটির মুম্বাই অফিসে হয়ে গেল সিনেমাটির মহরত। সেখানে মির্জাপুর সিরিজের অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে হাজির ছিলেন জিতেন্দ্র কুমার ও রবি কিষাণ।
তবে রবি ও জিতেন্দ্র কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা এখনো খোলাসা করেননি নির্মাতারা। ফলে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে—তাঁরা কি পরিচিত চরিত্রের জায়গায় আসছেন, নাকি একেবারে নতুন ভূমিকায় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন? গুড্ডু চরিত্রের আলী ফজল, কালীন ভাইয়া চরিত্রের পঙ্কজ ত্রিপাঠী, গোলু চরিত্রের শ্বেতা ত্রিপাঠী, বীনা চরিত্রের রাশিকা দুগাল ফিরবেন মির্জাপুর সিনেমায়। এ ছাড়া প্রথম সিজনে মারা যাওয়া সুইটি চরিত্রের শ্রেয়া এবং দ্বিতীয় সিজনে মারা যাওয়া মুন্না ভাইয়া চরিত্রের দিব্যেন্দুকেও দেখা যাবে সিনেমায়।
জানা গেছে, মির্জাপুর সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন পুণিত কৃষ্ণা, পরিচালনায় রয়েছেন গুরমিত সিং। এরই মধ্যে সিনেমাটির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে। অভিনয়শিল্পীদের লুক টেস্ট ও রিডিং সেশনও শুরু হয়ে গেছে। রবি ও জিতেন্দ্রও এই প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শুটিং। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।
মির্জাপুর ওয়েব সিরিজের গল্প আসছে বড় পর্দায়। খুন, জখম, রক্তের বন্যা, হিংসা, গদির লোভ ও ক্ষমতার লড়াইয়ের এই গল্প এবার দেখা যাবে অন্যভাবে। গত বছর ‘মির্জাপুর দ্য ফিল্ম’-এর ঘোষণা আসার পর থেকে এই ক্রাইম ড্রামার অপেক্ষায় দর্শকেরা। এবার সেই অপেক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করল দুই তারকার নাম।
ানা গেছে, ‘পঞ্চায়েত’খ্যাত জিতেন্দ্র কুমার ও ‘লাপাতা লেডিস’খ্যাত রবি কিষাণ অভিনয় করবেন মির্জাপুর দ্য ফিল্মের দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। মির্জাপুর দ্য ফিল্ম প্রযোজনা করছে ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানির প্রতিষ্ঠান এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট। গত বুধবার প্রতিষ্ঠানটির মুম্বাই অফিসে হয়ে গেল সিনেমাটির মহরত। সেখানে মির্জাপুর সিরিজের অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে হাজির ছিলেন জিতেন্দ্র কুমার ও রবি কিষাণ।
তবে রবি ও জিতেন্দ্র কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা এখনো খোলাসা করেননি নির্মাতারা। ফলে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে—তাঁরা কি পরিচিত চরিত্রের জায়গায় আসছেন, নাকি একেবারে নতুন ভূমিকায় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন? গুড্ডু চরিত্রের আলী ফজল, কালীন ভাইয়া চরিত্রের পঙ্কজ ত্রিপাঠী, গোলু চরিত্রের শ্বেতা ত্রিপাঠী, বীনা চরিত্রের রাশিকা দুগাল ফিরবেন মির্জাপুর সিনেমায়। এ ছাড়া প্রথম সিজনে মারা যাওয়া সুইটি চরিত্রের শ্রেয়া এবং দ্বিতীয় সিজনে মারা যাওয়া মুন্না ভাইয়া চরিত্রের দিব্যেন্দুকেও দেখা যাবে সিনেমায়।
জানা গেছে, মির্জাপুর সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন পুণিত কৃষ্ণা, পরিচালনায় রয়েছেন গুরমিত সিং। এরই মধ্যে সিনেমাটির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে। অভিনয়শিল্পীদের লুক টেস্ট ও রিডিং সেশনও শুরু হয়ে গেছে। রবি ও জিতেন্দ্রও এই প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শুটিং। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।
২০২১ সালে ‘স্ফুলিঙ্গ’ সিনেমার পর আর পরিচালনায় পাওয়া যায়নি তৌকীর আহমেদকে। এ সময়টায় মঞ্চে নির্দেশনা দিলেও ভিজ্যুয়াল কোনো কনটেন্ট বানাননি। বিরতি কাটিয়ে আবারও পরিচালনায় ফিরেছেন তৌকীর। গতকাল থেকে বিটিভিতে শুরু হয়েছে তাঁর রচনা ও পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ‘ধূসর সময়’-এর প্রচার।৪ মিনিট আগে
কালজয়ী রূপকথা স্নো হোয়াইটকে নতুনভাবে পর্দায় নিয়ে এসেছে ডিজনি। প্রায় ২৭০ মিলিয়ন ডলার বাজেটে তৈরি হয়েছে ‘স্নো হোয়াইট’। এতে স্নো হোয়াইট চরিত্রে র্যাচেল জেগলার আর ইভিল কুইন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গাল গাদত।১৩ মিনিট আগে
আজ ‘রূপনগরের রাজকন্যা’খ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শবনমের ৮০তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে দীর্ঘ ২৬ বছর পর তিনি অংশ নিয়েছেন কোনো টিভি অনুষ্ঠানে। চ্যানেল আইয়ের সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠানটির নাম ‘শবনম: রূপনগরের রাজকন্যা’।১ দিন আগে
রুপালি পর্দার মানুষদের জীবনের গল্প নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন নির্মাতা আলী জুলফিকার জাহেদী। নাম দিয়েছেন ‘চলচ্চিত্র: দ্য সিনেমা’। এই সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন রুনা খান। তিনি অভিনয় করবেন একজন চিত্রনায়িকার চরিত্রে।১ দিন আগে