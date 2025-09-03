মায়ের সিনেমার রিমেকে জাহ্নবী কাপুর

বিনোদন ডেস্ক
শ্রীদেবীর অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘চালবাজ’। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রীদেবী। আলোচিত এ সিনেমার রিমেক তৈরি হচ্ছে। তাতে শ্রীদেবী অভিনীত চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রীর মেয়ে জাহ্নবী কাপুর।
২০২২ সালে টি-সিরিজ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ‘চালবাজ ইন লন্ডন’ সিনেমার। সে সময় শোনা গিয়েছিল লিড রোলে অভিনয় করবেন শ্রদ্ধা কাপুর। এরপর আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না সিনেমার। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা নন, জাহ্নবী থাকবেন চালবাজের রিমেকে। এ মাসেই সিনেমাটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহ্নবী এই সিনেমায় অভিনয় করতে খুব আগ্রহী, একই সঙ্গে সতর্কও। কারণ তাঁর কাছে চালবাজ শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এটি একটি আবেগ। তিনি একেবারেই চান না, সকলে যেন এটা ভেবে বসে, তিনি মায়ের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে কাজ করছেন। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি ঘনিষ্ঠদের পরামর্শ নিচ্ছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ তিনি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন।
এদিকে গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছ জাহ্নবী কাপুরের নতুন সিনেমা ‘পরম সুন্দরী’। তুষার জলোটা পরিচালিত এই সিনেমায় জাহ্নবীর বিপরীতে আছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা।
