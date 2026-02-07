‘ম্যায় হু না’র সিকুয়েলে দ্বৈত চরিত্রে ফিরছেন শাহরুখ

পরিচালক হিসেবে ফারাহ খানের ক্যারিয়ারের সেরা কাজগুলো তৈরি হয়েছে শাহরুখ খানের সঙ্গে। এক যুগ আগে সবশেষ সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। আবার পরিচালকের আসনে বসতে চলেছেন ফারাহ। আর তাতে অভিনয় করবেন শাহরুখ। জানা গেছে, শাহরুখের সঙ্গে নতুন সিনেমা নিয়ে ফারাহর কথা চলছে। আর সেটা হতে যাচ্ছে আলোচিত সিনেমা ‘ম্যায় হু না’র সিকুয়েল। এরই মধ্যে ‘ম্যায় হু না ২’-এর চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করেছেন ফারাহ।
শাহরুখকে নিয়ে তিনটি সিনেমা বানিয়েছেন ফারাহ। ২০০৪ সালে ‘ম্যায় হু না’ মুক্তির পর ২০০৭ সালে পরিচালনা করেন ‘ওম শান্তি ওম’। সব শেষ ২০১৪ সালে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ নামের যে সিনেমাটি বানান ফারাহ, তাতেও ছিলেন শাহরুখ। এগুলোর মধ্যে ম্যায় হু না সবচেয়ে আলোচিত। দেশপ্রেম, অ্যাকশন, ইমোশন ও কমেডির মিশেলে তৈরি সিনেমাটি বলিউডে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। দুই দশক পর ম্যায় হু নার সিকুয়েল নিয়ে জোরেশোরে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।
পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, ম্যায় হু না ২ সিনেমায় শাহরুখ অভিনয় করবেন ডাবল রোলে। সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। সিনেমাটি হবে দেশপ্রেমে ভরপুর। গল্পের কেন্দ্রে থাকবে ভারতের বিরুদ্ধে এক নতুন হুমকি। অ্যাকশন ও কমেডির মেলবন্ধনেই এগোবে চিত্রনাট্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গল্পের মূল ভাবনাটি নাকি এসেছে শাহরুখের কাছ থেকেই। সেই ভাবনাকে চিত্রনাট্যে রূপ দিচ্ছেন আকাশ কৌশিক।
শাহরুখ এখন ব্যস্ত আছেন ‘কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে কিং। এর মধ্য দিয়ে প্রায় তিন বছর পর নতুন সিনেমা নিয়ে হলে ফিরছেন তিনি। কিং দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে শাহরুখকন্যা সুহানার। তাই সিনেমাটি নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক বলিউড বাদশা। আগামী মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে শেষ হবে কিংয়ের শুটিং। এরপরই ম্যায় হু না ২-এর চিত্রনাট্য শুনবেন শাহরুখ। সব ঠিকঠাক থাকলে তবেই জানাবেন চূড়ান্ত সম্মতি, শুরু করবেন প্রস্তুতি।
ম্যায় হু না সিনেমায় শাহরুখের পাশাপাশি ছিলেন সুস্মিতা সেন, সুনীল শেঠি, জায়েদ খান ও অমৃতা রাও। সিকুয়েলে তাঁদেরও প্রত্যাবর্তন হবে এমনটাই শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে যুক্ত হবে কিছু নতুন মুখ। শাহরুখ-ফারাহর এই বহুল প্রতীক্ষিত পুনর্মিলন কবে পর্দায় বাস্তব রূপ পাবে, সে অপেক্ষায় ভক্তরা।
অভিনয়ের জন্য এ বছর একুশে পদক পাচ্ছেন ববিতা। পদকটি তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা জহির রায়হানকে। গতকাল এ কথা জানালেন অভিনেত্রী ববিতা।৪ মিনিট আগে
কয়েক দিন ধরেই দেশের শোবিজে জোর আলোচনা—দ্বিতীয়বার মা হতে যাচ্ছেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী! দিন যত গড়াচ্ছে, ডালপালা মেলে আরও বড় হচ্ছে এই গুঞ্জন। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বুবলী। এবারও সন্তান জন্ম দিতে উড়াল দেবেন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের বিপরীতে বুবলীর রহস্যময় উত্তর৮ মিনিট আগে
গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের অমর সৃষ্টি ‘ইডিপাস’ আবারও আসছে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। গত বছরের নভেম্বরে নাটকটি মঞ্চে এনেছে দৃশ্যকাব্য। এর পর থেকে নিয়মিত ইডিপাসের প্রদর্শনী করে যাচ্ছে নাট্যদলটি। ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় দেখা যাবে নাটকটি।২৭ মিনিট আগে
১৯৫৯ সালের ১৫ জানুয়ারি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার বান্দনাল গ্রামে সুনীল কর্মকার জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে চোখের আলো হারান। ওই বয়স থেকে গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বাবা দীনেশ কর্মকার নিয়ে যান বাউলগায়ক ইসরাইল মিয়ার কাছে। সেখানে সংগীতের তালিমের সঙ্গে সঙ্গে১ দিন আগে