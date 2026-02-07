শিল্পকলায় দৃশ্যকাব্য নাট্যদলের ‘ইডিপাস’

গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের অমর সৃষ্টি ‘ইডিপাস’ আবারও আসছে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। গত বছরের নভেম্বরে নাটকটি মঞ্চে এনেছে দৃশ্যকাব্য। এর পর থেকে নিয়মিত ইডিপাসের প্রদর্শনী করে যাচ্ছে নাট্যদলটি। ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় দেখা যাবে নাটকটি। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদে ইডিপাস নির্দেশনা দিয়েছেন হাবিব মাসুদ। ইডিপাস চরিত্রে অভিনয় করছেন এইচ এম মোতালেব। অভিনয়ে আরও আছেন ঝুমু মজুমদার, আহাদ বিন মুর্তজা, নাইমুল ইসলাম সিয়াম, মো. মুন্না মোল্লা, আশিকুল ইসলাম, রিমন সাহা, উৎপল চন্দ্র বর্মন, কান্তা কামরুন, ওমর ফারুক খান ফাহিম প্রমুখ।
অভিনয়ের জন্য এ বছর একুশে পদক পাচ্ছেন ববিতা। পদকটি তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা জহির রায়হানকে। গতকাল এ কথা জানালেন অভিনেত্রী ববিতা।৩ মিনিট আগে
কয়েক দিন ধরেই দেশের শোবিজে জোর আলোচনা—দ্বিতীয়বার মা হতে যাচ্ছেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী! দিন যত গড়াচ্ছে, ডালপালা মেলে আরও বড় হচ্ছে এই গুঞ্জন। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বুবলী। এবারও সন্তান জন্ম দিতে উড়াল দেবেন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জনের বিপরীতে বুবলীর রহস্যময় উত্তর৮ মিনিট আগে
পরিচালক হিসেবে ফারাহ খানের ক্যারিয়ারের সেরা কাজগুলো তৈরি হয়েছে শাহরুখ খানের সঙ্গে। এক যুগ আগে সবশেষ সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। আবার পরিচালকের আসনে বসতে চলেছেন ফারাহ। আর তাতে অভিনয় করবেন শাহরুখ। জানা গেছে, শাহরুখের সঙ্গে নতুন সিনেমা নিয়ে ফারাহর কথা চলছে। আর সেটা হতে যাচ্ছে আলোচিত সিনেমা ‘ম্যায় হু না’র২২ মিনিট আগে
১৯৫৯ সালের ১৫ জানুয়ারি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার বান্দনাল গ্রামে সুনীল কর্মকার জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে চোখের আলো হারান। ওই বয়স থেকে গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বাবা দীনেশ কর্মকার নিয়ে যান বাউলগায়ক ইসরাইল মিয়ার কাছে। সেখানে সংগীতের তালিমের সঙ্গে সঙ্গে১ দিন আগে