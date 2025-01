ষাট বছর আটকেছেন ৩০-এ, যা বললেন শাহরুখ

SRK says, ‘I am turning 60 this year, but damn, I look like 30,’ and we can’t disagree. He’s making age look irrelevant! 🔥@iamsrk @GlobalVillageAE @khaleejtimes #GlobalVillage #ShahRukhKhan #SRK #KingKhan #Dubai #DubaiGlobalVillage #SRKinDubai #King pic.twitter.com/HuEQDKLuIy