চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শ্মশানে বলিউড তারকারা

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৬
প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত
প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় সিনেমায় একটি যুগের অবসান হলো। ৮৯ বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। এ মাসের শুরুর দিকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে বাড়িও নেওয়া হয়। ১১ নভেম্বর সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়ালে ধর্মেন্দ্রর পরিবারের পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হয়। হেমা মালিনী ও এশা দেওল জানান, তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং স্থিতিশীল আছেন। সেই থেকে অভিনেতাকে বাড়িতেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

ওই ঘটনার দুই সপ্তাহ পর আজ ২৪ নভেম্বর সকালে ধর্মেন্দ্রর বাড়ি থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। সকাল থেকে তাঁর বাড়ির সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বলিউডের অনেক তারকাকে দেখা যায় জুহুর পবন হংস শ্মশানে যেতে। এরই মধ্যে শ্মশানে পৌঁছেছেন অমিতাভ বচ্চন, সেলিম খান, অভিষেক বচ্চন, আমির খান, সালমান খান, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় কুমার নির্মাতা অনিল শর্মাসহ অনেকে।

ধর্মেন্দ্রর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলো পুলিশ সূত্রে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

এরই মধ্যে বলিউড তারকারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেছেন। ইনস্টাগ্রামে নির্মাতা করণ জোহর লিখেছেন, ‘একটি যুগের সমাপ্তি হলো। তিনি ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন সেরা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সবার প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। সবার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর আলিঙ্গন, তাঁর উষ্ণতা অনেক বেশি মিস করব। ইন্ডাস্ট্রিতে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়।’

ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অজয় দেবগন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘ধরমজির খবর শুনে হৃদয় ভেঙে গেল। তাঁর উঞ্চতা, উদারতা, উপস্থিতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ইন্ডাস্ট্রি একজন কিংবদন্তিকে হারাল।’

