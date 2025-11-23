Ajker Patrika
বলিউড

তারকার পছন্দ

শিল্পা শেঠির পছন্দের ৩ সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
শিল্পা শেঠির পছন্দের ৩ সিরিজ

বিচিত্র বিষয় নিয়ে নির্মিত হয় বলে ওয়েব সিরিজ দেখতে পছন্দ করেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। সাধারণত স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিরিজই বেশি দেখেন। যে কনটেন্ট তাঁর ভালো লাগে, বারবার দেখেন। অন্যকেও দেখতে উৎসাহিত করেন। শিল্পা জানালেন তাঁর প্রিয় তিন সিরিজের নাম।

Special-Ops

স্পেশাল অপস: লায়নেস

প্যারামাউন্ট প্লাসের স্পাই থ্রিলার সিরিজ ‘স্পেশাল অপস: লায়নেস’। নারীদের নিয়ে গঠিত সিআইএ গোয়েন্দা সংস্থার লায়নেসেস নামের এক বিশেষ শাখার কার্যক্রম নিয়ে সিরিজের গল্প। এতে জো সালদানাকে দেখা যায় এ টিমের প্রধান হিসেবে। সন্ত্রাসীদের ধরে দলটির গোপন মিশন, প্রশিক্ষণ এবং সদস্যদের পারিবারিক জীবনের ওপর আলো ফেলে সিরিজটি। স্পেশাল অপস: লায়নেস নিয়ে শিল্পা শেঠি বলেন, ‘আমি এখন সিরিজটি দেখছি, খুব ভালো লাগছে। চরিত্রগুলো খুবই শক্তিশালী।’

Saare-Jahan-Se-Accha

সারে জাহান সে আচ্ছা

নেটফ্লিক্সের এ হিন্দি সিরিজ প্রকাশ পেয়েছে গত আগস্টে। এটিও স্পাই থ্রিলার। সত্তরের দশকের কাহিনি নিয়ে তৈরি এ সিরিজের গল্পের কেন্দ্রে আছে এক ভারতীয় গুপ্তচর। পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংসের জন্য একটি উচ্চস্তরের মিশনে পাঠানো হয় তাকে। অভিনয়ে প্রতীক গান্ধী, সানি হিন্দুজা, তিলোত্তমা সোম, রজত কাপুর প্রমুখ। সারে জাহান সে আচ্ছা সিরিজটি শিল্পা শেঠির প্রিয় হয়ে উঠেছে প্রধানত এর চিত্রনাট্যের কারণে।

ITS-OKAY-TO-NOT-BE-OKEY

ইটস ওকে টু নট বি ওকে

নেটফ্লিক্সের ২০২০ সালের আলোচিত কোরিয়ান ড্রামা। গল্পের কেন্দ্রে আছে মুন গ্যাং ত্যা, মানসিক হাসপাতালে কাজ করে সে। অটিজমে আক্রান্ত ভাইকে নিয়ে থাকে। এক ঘটনার কারণে মাঝেমধ্যেই শহর বদল করতে হয় তাদের। এক হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা হয় কো মুন ইয়াংয়ের। একসময় একই এলাকায় থাকত তারা। নতুন শহরে তারা প্রেমে পড়ে, একসঙ্গে জীবন কাটানোর শপথ নেয়। শিল্পা শেঠি বলেন, ‘কে-ড্রামার খুবই ভক্ত আমি। এটাও বেশ ভালো লেগেছে।’

বিষয়:

অভিনেত্রীশিল্পা শেঠিছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধানের শীষের বাইরে কেউ নির্বাচন করলে কোনো কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারবে না: বিএনপি নেতা স্বপন

নির্বাচন কমিশন: সংলাপে না ডাকলেও ৭ দলের ভোটে বাধা দেখছে না ইসি

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ৬০ মিটার সেতুর কারণে ১০ কিলোমিটার পাড়ি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ৬০ মিটার সেতুর কারণে ১০ কিলোমিটার পাড়ি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন

বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

বিমানবন্দরে দুই কোটি টাকার স্বর্ণসহ হজের মুয়াল্লিম গ্রেপ্তার

ঢাকায় ভূমিকম্পের গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন

ঢাকায় ভূমিকম্পের গভীরতা ১০ কিলোমিটার কেন