সিনেমা প্রযোজনা করবেন পঙ্কজ

২৭ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে পঙ্কজ ত্রিপাঠী প্রযোজিত প্রথম সিরিজ ‘পারফেক্ট ফ্যামিলি’। এই সিরিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সিনেমা প্রযোজনা করতে চান এই অভিনেতা। আগামী দুই বছরে একাধিক সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন তিনি। সম্প্রতি হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন পঙ্কজ।

পঙ্কজ ত্রিপাঠী বলেন, ‘পারফেক্ট ফ্যামিলি সিরিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি, আমি একজন পূর্ণাঙ্গ প্রযোজক হতে পারি। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমি অজয়ের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনায় সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করছি। এ বিষয়ে আমি সিরিয়াস।’

সিনেমায় অভিনয়শিল্পীদের চেয়ে প্রযোজকের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে বলে মনে করেন পঙ্কজ। সেটা কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করে ভালো মানের কাজ উপহার দিতে চান তিনি। পঙ্কজ বলেন, ‘অভিনেতা হয়তো একটি সিনেমার বড় অংশ, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণটা থাকে ওই সিনেমার ক্রিয়েটর, লেখক, নির্মাতা বা প্রযোজকের হাতে। আমি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ভালো, অর্থপূর্ণ গল্পগুলোকে পর্দায় নিয়ে আসতে চাই। আমি মনে করি, শিল্পী হিসেবে আমার মনের ক্ষুধা মেটানোর পূর্ণ সুযোগটা প্রযোজনার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।’

পঙ্কজ আরও বলেন, ‘যদি কোনো প্রযোজক একজন পরিচালক নিয়োগ করেন এবং তারপর অন্য কাউকে তাঁর ওপর নজরদারি করার জন্য নিয়োগ করেন, তাহলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এটা কোনো সুস্থ সৃজনশীল পরিবেশ হতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি প্রযোজক দীনেশ বিজনের শুটিং করছিলাম, তখন সে আমাকে এক সপ্তাহ পরপর ফোন করে জিজ্ঞাসা করত, আমার কিছু দরকার কি না, কিছু লাগবে কি না। এটাই একজন ভালো প্রযোজকের বৈশিষ্ট্য। যোগাযোগ রাখা, খোঁজখবর রাখা, অন্যকে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া এবং সম্মান দেওয়া।’

পঙ্কজ প্রযোজিত পারফেক্ট ফ্যামিলি মুক্তি পেয়েছে ইউটিউবে। সিরিজের প্রথম দুটি পর্ব দেখা যাচ্ছে বিনা মূল্যে। তবে, তৃতীয় পর্ব থেকে বাকি ছয়টি পর্ব দেখতে হলে ব্যয় করতে হবে অর্থ। পঙ্কজ মনে করেন, এই পে মডেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দর্শকের কাছে দ্রুত পৌঁছানো সহজ।

উল্লেখ্য, পারফেক্ট ফ্যামিলি সিরিজটি পরিচালনা করেছেন শচীন পাঠক। অভিনয় করেছেন গুলশান দেবাইয়া, নেহা ধুপিয়া, মনোজ পাহওয়া, সীমা পাহওয়া প্রমুখ।

