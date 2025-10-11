সৌদি আরবে দেখা হবে তিন খানের

বিনোদন ডেস্ক
বলিউডে অনেক বছর ধরে নিজেদের রাজত্ব ধরে রেখেছেন তিন খান—আমির, সালমান ও শাহরুখ। শাহরুখের সঙ্গে সালমান একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আমিরের সঙ্গে দেখা গেছে সালমানকে। তবে শাহরুখের সঙ্গে কখনো অভিনয় করেননি আমির। এই তিনজন একসঙ্গে হাতে গোনা কয়েকটি শোতে অংশ নিলেও একসঙ্গে সিনেমা করা হয়নি তাঁদের।
অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছে, তিন খান একসঙ্গে একটি সিনেমা করার পরিকল্পনা করছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে আমির খান জানিয়েছিলেন, বিষয়টি নিয়ে শাহরুখ ও সালমানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁরাও খুব আগ্রহী। ভালো চিত্রনাট্যের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সে রকম চিত্রনাট্য পেলেই একসঙ্গে অভিনয় করা হবে তাঁদের।
সিনেমায় তিন খানের একসঙ্গে দেখা পেতে হলে আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমির, সালমান ও শাহরুখকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ এসে গেছে। এ মাসেই সৌদি আরবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁরা।
সৌদি আরবের রিয়াদে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য ও বিনোদনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘জয় ফোরাম’। জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি (জিইএ) নামের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটি সৌদির বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রক। জয় ফোরামের এ বছরের উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, রিয়াদের বুলেভার্ড সিটির এসইএফ এরেনায়। ৩০টির বেশি দেশ থেকে অতিথিরা অংশ নেবেন এতে।
জয় ফোরামের শেষ দিন, অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর একটি সেশনে অংশ নেবেন শাহরুখ খান, আমির খান ও সালমান খান। নিজেদের ক্যারিয়ার, সিনেমার সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করবেন তাঁরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি জানিয়েছেন সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশেখ। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘সিনেমার বড় তারকারা এক জায়গায়। ১৭ অক্টোবর জয় ফোরাম ২০২৫-এর একটি আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খান।’
জয় ফোরামে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজির হচ্ছেন শাহরুখ। এর আগে ২০১৯ সালে এই আয়োজনে অভিনেতা জ্যাকি চ্যান ও নির্মাতা জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামের সঙ্গে শাহরুখের একটি সেলফি ভাইরাল হয়েছিল।
শাহরুখ, আমির, সালমান ছাড়াও এবারের জয় ফোরামে অংশ নিচ্ছেন ইউটিউব তারকা জিমি ডোনাল্ডসন ওরফে মিস্টার বিস্ট, ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট, ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগান, ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন জন জোনস, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী ডেমন্ড জন, মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় শাকিল ও’নিল প্রমুখ।
বলিউডে অনেক বছর ধরে নিজেদের রাজত্ব ধরে রেখেছেন তিন খান—আমির, সালমান ও শাহরুখ। শাহরুখের সঙ্গে সালমান একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আমিরের সঙ্গে দেখা গেছে সালমানকে। তবে শাহরুখের সঙ্গে কখনো অভিনয় করেননি আমির। এই তিনজন একসঙ্গে হাতে গোনা কয়েকটি শোতে অংশ নিলেও একসঙ্গে সিনেমা করা হয়নি তাঁদের।
অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছে, তিন খান একসঙ্গে একটি সিনেমা করার পরিকল্পনা করছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে আমির খান জানিয়েছিলেন, বিষয়টি নিয়ে শাহরুখ ও সালমানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁরাও খুব আগ্রহী। ভালো চিত্রনাট্যের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সে রকম চিত্রনাট্য পেলেই একসঙ্গে অভিনয় করা হবে তাঁদের।
সিনেমায় তিন খানের একসঙ্গে দেখা পেতে হলে আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমির, সালমান ও শাহরুখকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ এসে গেছে। এ মাসেই সৌদি আরবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁরা।
সৌদি আরবের রিয়াদে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য ও বিনোদনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘জয় ফোরাম’। জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি (জিইএ) নামের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটি সৌদির বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রক। জয় ফোরামের এ বছরের উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, রিয়াদের বুলেভার্ড সিটির এসইএফ এরেনায়। ৩০টির বেশি দেশ থেকে অতিথিরা অংশ নেবেন এতে।
জয় ফোরামের শেষ দিন, অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর একটি সেশনে অংশ নেবেন শাহরুখ খান, আমির খান ও সালমান খান। নিজেদের ক্যারিয়ার, সিনেমার সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করবেন তাঁরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি জানিয়েছেন সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশেখ। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘সিনেমার বড় তারকারা এক জায়গায়। ১৭ অক্টোবর জয় ফোরাম ২০২৫-এর একটি আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খান।’
জয় ফোরামে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজির হচ্ছেন শাহরুখ। এর আগে ২০১৯ সালে এই আয়োজনে অভিনেতা জ্যাকি চ্যান ও নির্মাতা জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামের সঙ্গে শাহরুখের একটি সেলফি ভাইরাল হয়েছিল।
শাহরুখ, আমির, সালমান ছাড়াও এবারের জয় ফোরামে অংশ নিচ্ছেন ইউটিউব তারকা জিমি ডোনাল্ডসন ওরফে মিস্টার বিস্ট, ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট, ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগান, ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন জন জোনস, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী ডেমন্ড জন, মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় শাকিল ও’নিল প্রমুখ।
বাণিজ্যিক সিনেমায় আইটেম গান থাকবে না, তা কি হয়! গল্পের সঙ্গে সংযোগ থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক নির্মাতাই চান, সিনেমায় একটা আইটেম গান রাখতে। তাতে নাকি সহজেই দর্শকদের আকর্ষণ করা যায়! দর্শক টানার এ ফর্মুলা অনুসরণ করছেন নাটকের নির্মাতারাও। ইদানীং নাটকেও শুরু হয়েছে এ প্রবণতা। সিনেমার আদলে নাটকের...১৩ ঘণ্টা আগে
করোনার সময় সারা বিশ্বের মানুষ হয়ে পড়েছিল ঘরবন্দী। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। ঘরে বসেই কাটাতে হতো অলস সময়। সবাই নতুন করে স্বপ্ন দেখত, কবে আবার ফিরবে সুদিন। নতুন গানে সেই সময়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন পান্থ কানাই। গানের শিরোনাম ‘সেই এক সময় ছিল’। শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখা এ গানে সুর...১৩ ঘণ্টা আগে
কথা ছিল মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে একের পর এক সিনেমার খবরের শিরোনাম হবেন দীপিকা পাড়ুকোন। কিন্তু তা হচ্ছে কই! বরং একের পর এক বিতর্কের কেন্দ্রে তিনি। শুটিংয়ের সময় ও পারিশ্রমিক নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে সম্প্রতি দুই সিনেমা থেকে বাদ পড়েছেন দীপিকা। এ নিয়ে এত দিন চুপ ছিলেন অভিনেত্রী...১৪ ঘণ্টা আগে
অভিরামপুর নামের এক গ্রামের মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’। ওই গ্রামের অস্থির স্বভাবের মানুষের মজার সব কাণ্ড, প্রেম, ঝগড়া আর ডিশ-সংযোগের ব্যবসা ঘিরেই নাটকের কাহিনি। রচনা ও পরিচালনা করেছেন হিমু আকরাম। ১৩ অক্টোবর থেকে আরটিভিতে প্রচার শুরু হবে। দেখা যাবে সোম থেকে...১৪ ঘণ্টা আগে