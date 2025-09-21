‘হোমবাউন্ড’ মুক্তির আগে বড় সুখবর পেলেন ঈশান-জাহ্নবীরা

বিনোদন ডেস্ক
নির্মাতা নীরাজ ঘেওয়ান ১০ বছর আগে বানিয়েছিলেন ‘মাসান’। এক দশক পর নতুন সিনেমা ‘হোমবাউন্ড’ নিয়ে এলেন তিনি। ঈশান খাট্টার, বিশাল জেঠওয়া ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত হোমবাউন্ড শুরু থেকেই রয়েছে আলোচনার কেন্দ্রে। বিশেষ করে হলিউডের বিখ্যাত নির্মাতা মার্টিন স্করসেসি এ সিনেমার নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হওয়ার পর হইচই পড়ে যায়। এ বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল হোমবাউন্ডের, মনোনয়ন পেয়েছিল আ সার্তে রিগা বিভাগে। টরন্টো উৎসবে ইন্টারন্যাশনাল পিপলস চয়েস বিভাগে জিতেছে দ্বিতীয় রানার-আপের পুরস্কার।
২৬ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে হোমবাউন্ড। তার আগে বড় সুখবর পেলেন ঈশান-বিশাল-জাহ্নবীরা। ২০২৬ সালের অস্কারে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য ভারত থেকে পাঠানো হচ্ছে হোমবাউন্ড। ভারতের বিভিন্ন ভাষার ২৪টি সিনেমার মধ্য থেকে অস্কারে প্রতিযোগিতার জন্য হোমবাউন্ডকে বেছে নিয়েছে দ্য ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। হোমবাউন্ড ছাড়াও তালিকায় ছিল ‘তানভি দ্য গ্রেট’, ‘সুপারবয়েজ অব মালেগাঁও’, ‘কেশরি চ্যাপ্টার ২’, ‘পুষ্পা ২’, ‘কানাপ্পা’, ‘পানি’, ‘কুবেরা’র মতো সিনেমা।
অস্কারে প্রতিযোগিতা করবে তাঁর সিনেমা, স্বাভাবিকভাবেই তাই আপ্লুত জাহ্নবী কাপুর। হোমবাউন্ডের কল্যাণে এর আগে কান, মেলবোর্ন, টরন্টোসহ বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে জাহ্নবীর। স্বপ্ন এবার অস্কারের। প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘এ সিনেমার সঙ্গে আমার জার্নিটা স্বপ্নের মতো। আমি কৃতজ্ঞ যে এই যাত্রার সঙ্গী হতে পেরেছি, যা আমার কাছে পুরস্কারপ্রাপ্তির চেয়ে কম কিছু নয়।’ পরিচালক নীরাজ ঘেওয়ান বলেন, ‘ভারত থেকে এ সিনেমাকে অস্কারে পাঠানো হচ্ছে, এতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের শিকড়ের এই গল্পকে অস্কারের মতো আসরে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচন করায় গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।’
হোমবাউন্ড তৈরি হয়েছে তিন বন্ধুর গল্পে। এদের মধ্যে চন্দন (বিশাল) ও শোয়েব আলী (ঈশান) বাল্যবন্ধু। নিম্নবর্ণের হওয়ায় চন্দনকে যেমন নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়ায় পদে পদে একই অপমান জোটে শোয়েবের ভাগ্যেও। দুজনেই পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পরিবারকে ভালো ভবিষ্যৎ উপহার দিতে চায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে যে বৈষম্যের শিকার তারা, তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই সংগ্রামের মধ্যেই তাদের পরিচয় হয় সুধা ভারতীর (জাহ্নবী) সঙ্গে। তাদের বন্ধুত্ব ও সংগ্রাম ভিন্ন মোড় নেয়।
২০০৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন কিংবদন্তি মূকাভিনেতা ফরাসি শিল্পী মাস্টার অব মাইমখ্যাত মার্সেল মার্সো। আগামীকাল সোমবার তাঁর ১৮তম প্রয়াণবার্ষিকী। এ উপলক্ষে মূকনাট্য ‘ম্যাকবেথ’-এর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে নাট্যদল স্বপ্নদল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায়।১০ মিনিট আগে
গত ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া ‘জংলি’ সিনেমায় নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ‘নান্টু ঘটক’ গানটি। শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল ‘নান্টু ঘটক ২.০’। সংগীতশিল্পী মমতাজের গাওয়া গানটিতে নতুন করে কণ্ঠ দেন রোকসানা রূপসা।১২ মিনিট আগে
মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা দুলকার সালমান। তামিল, তেলুগু ও হিন্দি ভাষার সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক হিসেবেও সফল দুলকার। তাঁর প্রতিষ্ঠান ওয়েফারার ফিল্মস থেকে তৈরি হয়েছে ছয়টি সিনেমা, ২০টির বেশি সিনেমার পরিবেশনার সঙ্গেও যুক্ত প্রতিষ্ঠানটি।১ দিন আগে
কোরবানির ঈদে জোড়া সিনেমা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন জয়া আহসান। এবার দুর্গাপূজার আবহে এসেছে তাঁর নতুন সিনেমা ‘ফেরেশতে’। বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমা গতকাল মুক্তি পেয়েছে। এ মাসে জয়ার আরও দুই সিনেমা ‘জয়া আর শারমিন’ ও ‘নকশীকাঁথার জমিন’ মুক্তি পাবে ওটিটিতে।১ দিন আগে