Ajker Patrika
বলিউড

পরিবারে আসছে নতুন সদস্য, আবার মা হওয়ার সুখবর দিলেন দীপিকা

বিনোদন ডেস্ক
মেয়ে দুয়ার সঙ্গে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

আবার খুশির খবর বলিউডে। দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। প্রথম সন্তান দুয়ার জন্মের দুই বছর পার না হতেই ভক্তদের আবারও সুখবর দিলেন দীপিকা ও রণবীর সিং। আজ ১৯ এপ্রিল মেয়ে দুয়ার হাতে ধরা একটি গর্ভধারণ পরীক্ষার কীটের ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সুখবর দেন অভিনেত্রী।

এই ঘোষণা আসার পরপরই সহকর্মীদের শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন রণবীর-দীপিকা জুটি। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, কারিনা কাপুর, অনন্যা পাণ্ডে, বিপাশা বসু, সোনাক্ষী সিনহা, কিয়ারা আদভানি, পরিণীতি চোপড়া, ভূমি পেদনেকার, সামান্থা রুথ প্রভুসহ ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সবাই এই দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভক্তরাও কমেন্ট বক্সে তাঁদের ভালোবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও দীপিকা সব সময় পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মাতৃত্বকে জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং পরম পাওয়া হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন, সন্তানের বড় হয়ে ওঠার প্রতিটি ধাপ পাশে থেকে দেখা একজন মায়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি।

এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেছিলেন, ‘আমি পর্দায় অনেক শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করেছি, কিন্তু বাস্তবে মা হওয়া এবং সন্তানের দেখাশোনা করা—এটিই আমার জীবনের সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক এবং সেরা ভূমিকা।’

বাবা হিসেবে রণবীরও নিবেদিতপ্রাণ। প্রথম সন্তান দুয়ার জন্মের সময় কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। এবারও দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের খবরে অত্যন্ত আনন্দিত তিনি। জানা গেছে, রণবীর তাঁর আসন্ন প্রজেক্টগুলোর শিডিউল এমনভাবে সাজাচ্ছেন, যাতে তিনি দীপিকার পাশে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবরে দীপিকা যেমন রোমাঞ্চিত, তেমনি কিছুটা সাবধানীও। প্রথম সন্তান জন্মের সময়কার অভিজ্ঞতা তাঁকে মানসিকভাবে আরও পরিণত করেছে। রণবীর ও দীপিকা দুজনেই এখন তাঁদের পরিবারের নতুন সদস্যকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর ইতালিতে জমকালো আয়োজনে বিয়ে করেন দীপিকা-রণবীর। তবে তাঁদের সম্পর্কের শুরু আরও আগে, ২০১৩ সালে ‘রাম-লীলা’ সিনেমার শুটিংয়ের সময়। দীর্ঘদিন সম্পর্কের পর ২০১৫ সালে গোপনে বাগদান সারেন তাঁরা, পরে প্রকাশ্যে আসে সেই খবর। ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রথম সন্তান দুয়ার জন্ম হয়।

অন্যদিকে, রণবীর-দীপিকা দুজনই কাজ নিয়েও যথেষ্ট ব্যস্ত। রণবীরের সাম্প্রতিক সিনেমা ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিসে সাফল্যের শিখরে। দীপিকা অভিনয় করছেন শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ সিনেমায়। পাশাপাশি আল্লু অর্জুনের সঙ্গে নতুন একটি সিনেমাতেও তাঁকে দেখা যাবে।

বিষয়:

দীপিকা পাড়ুকোনরণবীর সিংবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

সম্পর্কিত

পরিবারে আসছে নতুন সদস্য, আবার মা হওয়ার সুখবর দিলেন দীপিকা

পরিবারে আসছে নতুন সদস্য, আবার মা হওয়ার সুখবর দিলেন দীপিকা

উত্তর আমেরিকায় শীর্ষে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

উত্তর আমেরিকায় শীর্ষে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

নগর বাউল ছাড়লেন রানা, যুক্ত হলেন এলিন

নগর বাউল ছাড়লেন রানা, যুক্ত হলেন এলিন

শেষ হচ্ছে ‘এটা আমাদেরই গল্প’

শেষ হচ্ছে ‘এটা আমাদেরই গল্প’