সেপ্টেম্বরে বড় পর্দায় দেখা যাবে মির্জাপুরের গল্প

গত বছর ঘোষণা এসেছিল ‘মির্জাপুর’ ওয়েব সিরিজের গল্প আসছে বড় পর্দায়। খুন, জখম, রক্তের বন্যা, হিংসা, গদির লোভ ও ক্ষমতার লড়াইয়ের এই গল্প এবার দেখা যাবে নতুন আঙ্গিকে। গতকাল প্রকাশ পেল ‘মির্জাপুর: দ্য মুভি’-এর টিজার প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হলো মুক্তির তারিখ। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে মির্জাপুর দ্য মুভি।
প্রায় আড়াই মিনিটের টিজারে দেখানো হয়েছে এটি একটি অরিজিন স্টোরি, যা ২০১৮ সালে প্রথম সিজনের ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। কালীন ভাইয়া, গুড্ডুদের সঙ্গে রবি কিষাণ অভিনীত নতুন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মির্জাপুর ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তির শেষদিকে কালীন ভাইয়ার ছেলে মুন্নার মৃত্যু হলেও সিনেমায় আবার ফিরে এসেছে দিব্যেন্দু অভিনীত চরিত্রটি। এ ছাড়া ফিরে এসেছে প্রথম সিজনে মারা যাওয়া বাবলু চরিত্রটিও। তবে বদলে গেছে অভিনেতা। ওয়েব সিরিজে এ চরিত্রে ছিলেন বিক্রান্ত ম্যাসি। সিনেমায় বাবলু হয়েছেন জিতেন্দ্র কুমার। আগের মতো কালীন ভাইয়া চরিত্রে পঙ্কজ ত্রিপাঠী, গুড্ডু চরিত্রের আলী ফজল, গোলু চরিত্রের শ্বেতা ত্রিপাঠী, বীনা চরিত্রের রাশিকা দুগাল ফিরছেন মির্জাপুর সিনেমায়।
মির্জাপুর: দ্য মুভি পরিচালনা করেছেন গুরমিত সিং, চিত্রনাট্য লিখেছেন পুনীত কৃষ্ণ। এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে প্রযোজনা সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন রিতেশ সিধওয়ানি ও ফারহান আখতার। হিন্দি ভাষার পাশাপাশি তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
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