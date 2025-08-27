Ajker Patrika
শাহরুখ ও দীপিকার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক
শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত
শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত

শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে রাজস্থানে মামলা করেছেন কীর্তি সিংহ নামের এক ব্যক্তি। মামলায় এই দুই বলিউড তারকার সঙ্গে একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ছয় কর্মকর্তার নামও রয়েছে।

কীর্তির অভিযোগ, ২০২২ সালে হুন্দাই কোম্পানির একটি গাড়ি কেনেন তিনি। কেনার পর থেকেই নানা যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয় গাড়িটির। গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছেও পুরো বিষয়টা জানান কীর্তি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। একপর্যায়ে বিরক্ত হয়েই গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। সেই এফআইআরেই নাম রয়েছে শাহরুখ ও দীপিকার।

এ মামলায় শাহরুখ ও দীপিকার নাম যুক্ত হওয়ার কারণ, তাঁরা দুজন ওই কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তাঁরা গাড়ির প্রচার করেছিলেন। কীর্তির অভিযোগ, তিনি মূলত শাহরুখ ও দীপিকার করা বিজ্ঞাপন দেখে গাড়িটি কিনেছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় আইনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরদেরও দায়ী করা যায়, যদি তারা যে পণ্যের প্রচার করেন, তা প্রতারণামূলক বা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ভোক্তা সুরক্ষা আইন ২০১৯ অনুযায়ী, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারকদের জরিমানা করার ক্ষমতা রাখে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি (সিসিপিএ)।

প্রথমে বিষয়টি ভরতপুরের সিজেএম কোর্ট নং-২-এ ব্যক্তিগত অভিযোগ হিসেবে ওঠে। আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর মথুরা গেট থানায় এফআইআর রেকর্ড হয়। মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ (প্রতারণা) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারায় করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভরতপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বিষয়:

প্রতারণাদীপিকা পাড়ুকোনঅভিযোগবলিউডবিনোদনশাহরুখ খান
ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

শাহরুখ ও দীপিকার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার জিতে অস্কারের পথে ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’

টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

টেলর সুইফটের বাগ্‌দানের ঘোষণা

